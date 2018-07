Sortland tok årets første seier





Dermed har Sortland åtte poeng opp til trygg grunn.





I toppen markerte Senja revir ved å hamre ned Stålkameratene 6-0. Innbytter Alesander Lennings sene scoring var det som skilte gjestene Fløya fra hjemmelaget Junkeren, og dermed byttet lagene plass i toppen.





På Bislett sa Lyn klart i fra om at de blir farlige for alle i høst. Nykommer Dulee Johnson og come back-man Christoffer Simensen var to av fem målscorere i 5-2-seieren mot Skjervøy.





Resultat serierunde 12:





Sortland-Harstad 3-2

Lyn-Skjervøy 5-2

Finnsnes-Frigg 0-0

Grei-Melbo 2-1

Junkeren-Fløya 0-1

Senja-Stålkameratene 6-0









Tabell:





1 Senja 12 28 2 Fløya 12 26 3 LynToppf. 12 25 4 Junkeren 12 23 5 Frigg 12 20 6 Finnsnes 12 19 7 Grei 12 17 8 Harstad 12 16 9 Melbo 12 13 10 Korsvoll 12 12 11 Stålkameratene 12 12 12 Skarp 12 11 13 Skjervøy 12 11 14 Sortland 12 4 Foto: 1896.no/Lars Opstad Foto: 1896.no/Lars Opstad

Vårsesongen var blytung for Sortland, som var den reneste kasteball gjennom de 11 første serierundene. Ingen lag på de fire øverste nivå har sluppet inn flere mål, og det var 11 poeng til sikker plass i det høstsesongen starter. Der dukket et gavmildt Harstad opp i Blåbyhallen, og hjemmelaget Sortland takket og bukket hele veien inn til tre poeng. Sikret av innbytter og nykommer Torbjørn Miklegard knappe 10 minutter før slutt.