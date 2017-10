Sotra-hjelp til Lysekloster





Lysekloster vant oppskriftsmessig 2-0 hjemme mot Fjøra, der seieren kunne vært langt større om stengene ikke hadde nekta hjemmelaget flere mål. Kristoffer Østervold scora sitt mål nummer 19 for sesongen, og er dermed bare ett bak Brattvågs Torbjørn Grytten. De to resultata betyr også at Brattvåg er foran Lysekloster på målforskjell tre runder før slutt.





På Stord oppretthold hjemmelaget håpet om å berge seg med 3-1 seieren mot Varegg, men talentfabrikken Stord har fortsatt en vei å gå for å spille i 3. divisjon neste sesong.





Os måtte svelge et bittert 2-3 tap hjemme mot Herd, der vinnermålet ble scoret av Patrik Dønheim Hjelmset rett før full tid. I tillegg redda Herd-keeper Henrik Hagen straffesparket fra Christoffer Hafsås på overtid.

Dermed lever Hassan el Fakiris gutter fortsatt farlig.





Spjelkavik berga trolig plassen etter sin sterke 4-3 seier borte mot Fyllingsdalen





Mandag trenger Førde alle tre poenga hjemme mot AaFK2, og det trolig svært unge rekruttlaget fra Ålesund er nedrykksklare om de taper oppgjøret.

Haugesund2 mot Brann2 er en annen viktig kamp på nedre halvdel.





1 Brattvåg 23 47 2 Lysekloster 23 47 3 Fyllingsdalen 23 38 4 Sotra 23 38 5 Herd 23 36 6 Varegg 23 34 7 Spjelkavik 23 31 8 Brann 2 22 30 9 Os 23 28 10 Førde 22 27 11 Stord 23 24 12 Haugesund 2 22 23 13 Fjøra 23 20 14 Aalesund 2 22 16

Brattvåg dominerte oppgjøret hjemme mot Sotra totalt, men fikk ikke til det viktigste i fotball. Nemlig score mål - for sjanser hadde hjemmelaget nok av og store var flere av dei også. Niklas Rekdal kom nærmest med sin tverrliggertreff, og innbytter Sondre Beite var bare noen cm på feil side av stanga på å bli matchvinner lørdag. Sotra jobbet disiplinert og berget med seg det ene poenget.