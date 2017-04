Sotra imponerte i serieåpningen

2.omgang

Sotra imponerte stort i serieåpningen hjemme mot forhåndsfavoritten Førde. Vertene har byttet ut en rekke spillere fra sesongen i fjor, men nykommerne viste seg frem mot et Førdelag som hadde med seg Ruben Holsæter fra start. I fjor spilte han i Tippeligaen for Sogndal.Kampen startet med at Førde hadde det meste trykket og med den meritterte målsniken Øystein Myrkaskog på topp kunne det se ut til å bli en travel ettermiddag på forsvaret til Sotra. En stor sjanse fikk gjestene før vertene fant ut av det og så var det hjemmelaget som styrte resten av omgangen. En meget god nyervervelse i danske Alexander Green holdt roen på midtbanen. Han vinner en duell etter 36 minutter og finner Jone Rugland. Den tidligere Nest Sotra spissen setter inn 1-0 til vertene. Det blir også stillingen til pause.Etter hvilen er det jevnt og begge lag har sine tilløp. Hjemmelaget fortsetter å jobbe godt og står godt imot gjestenes angrep. Etter 66 minutter før gjestene et mål annulert ved Martin M. Dvergsdal på en offside etter en dødball. Like etter smeller det i den andre enden og danske Alexander Green er meget dyktig da han setter inn 2-0. Vakkert plassert skudd bak en sjanseløs Fredrik HanssenEtter 75 minutter lander Førdespiller Kristoffer Haaland Iversen forkjært etter en hodeduell. Han brekker trolig beinet i det som ser ut til å være en meget stygg skade. Vi sender våre tanker til han etter den skaden.Det blir dermed full pott på Sotra og Tommy Knarviks menn denne mandagen. En perfekt start for de unge guttene i blått.