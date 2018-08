Sotra reiste fra i toppen

Ved Lysefjorden er det dog tegn som tyder på at man ønsker seg opprykket reelt. Holmlia-gutten Monir Benmoussa er henta fra OBOS og Florø, der det er håp om at spissen kan markere seg utover høsten. Willy Zamble er også kommet til fra Brattvåg, som snøt Lysekloster på opprykket i fjor.





Fyllingsdalen vant hele 5-0 borte mot Tertnes, som på si side fortsatt har ei god luke til nedrykk.





Ellers har avdeling 4 blitt et brødrepar fattigere. Spissene Klementsen Jakobsen har forlatt hhv Vardeneset og Viking2 for å spille for skadeskutte Vidar i 2.divisjon.





Resultat serierunde 15:





Brann2-Sogndal2 3-0

Tertnes-Fyllingsdalen 0-5

Øystese-Stord 2-1

Sotra-Førde 6-0

Vardeneset-Fana 1-1

Lysekloster-Viking2 3-3

Brodd-Varegg 3-0









Tabell:







1 Sotra 15 37 2 Lysekloster 15 32 3 Fyllingsdalen 15 32 4 Viking 2 15 30 5 Fana 15 25 6 Brodd 15 24 7 Vardeneset 15 24 8 Brann 2 15 21 9 Sogndal 2 15 19 10 Tertnes 15 19 11 Øystese 15 13 12 Stord 15 10 13 Førde 15 10 14 Varegg 15 5

Førde ser ut til å være sluttkjørt allerede, og måtte se seg slått hele 0-6 borte mot Sotra. Når da Viking2 utlignet på overtid borte mot Lysekloster fikk Sotra åpnet ei luke i toppen på fem poeng.