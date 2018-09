Sotra-tap gir ny spenning

Willy Zamble (bildet) skaffet både straffespark, la en målgivende og satte punktum i 5-0 seieren mot Fana. Zambles første mål etter overgangen fra Brattvåg.





Fyllingsdalen vant 4-0 mot Førde, som sammen med Stord er i ferd med bli hengt av i tabellbunn sammen med Varegg. Sistnevnte tapte 1-2 for Øystese, og kunne i alle fall notere noe bedring fra grufulle 0-12 mot Sotra nest sist.





Resultat serierunde 17:

Sotra-Viking2 2-4

Lysekloster-Fana 5-0

Fyllingsdalen-Førde 4-0

Tertnes-Stord 2-2

Brann2-Vardeneset 5-0

Brodd-Sogndal2 5-2

Øystese-Varegg 2-1





Tabell:





1 Sotra 17 40 2 Fyllingsdalen 17 38 3 Viking 2 17 36 4 Lysekloster 17 35 5 Brodd 17 27 6 Vardeneset 17 27 7 Fana 16 25 8 Brann 2 16 24 9 Sogndal 2 17 22 10 Tertnes 17 20 11 Øystese 17 17 12 Stord 17 11 13 Førde 17 11 14 Varegg 17 5

Lysekloster og Fyllingsdalen var kjappe til å utnytte et sjeldent Sotra-feilskjær. For førstnevnte presenterte sommerens nykommere seg for fullt.