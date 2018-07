Sotra-tap tettet luka i toppen





Det skulle bli langt mer dramatisk på tampen av den neste omgangen.





Langt på overtid utlignet Kjetil Kalve før et selvmål etter corner sikret FK Fyllingsdalen alle tre poengene. Sotra hadde en stor sjanse rett før den meget omdiskuterte situasjonen som førte til 3-2. Etter en duell i feltet gikk ballen via en Sotra-spiller og i eget mål. Dommer snakket med sin assistentdommer, før han valgte å godkjenne det som ble vinnermålet i kampen.





I Sotra-leiren mente man situasjonene som førte til 2-2 og 2-3 var rene dommertabber. Det er lov å følge seg snytt når man leder 5-1 i sjanser før overtiden på fem minutter starter.





- Vi spiller en kjempegod kamp, og følger kamp-plan til punkt og prikke. Derfor er det synd at slike kamper som dette skal avgjøres av tilfeldigheter, og mannen i svart kommer dessverre i fokus mot slutten. Det er dømming i hytt og gevær, og i dag får vi dessverre det i mot oss. Spillerne presterer veldig bra, vi kontrollerer Fyllingsdalen i store deler av kampen. Vi skaper mange målsjanser mens Fyllingsdalen har så å si ingen, sier trener Tommy Knarvik til Sotra-TV.





Ellers så vant Lysekloster 2-0 borte mot Førde. Bunnlaget mistet tidligere i uken sin farlige spiss Vegard Savland til Florø, og debuten fikk han i OBOS hjemme mot Tromsdalen søndag.





Viking2 møter Vardeneset mandag i et durabelig Stavanger-derby, og rekruttene kan komme helt opp i ryggen på Sotra med seier der.





Resultat serierunde 13:





Fyllingsdalen - Sotra 3-2

Varegg-Brann2 0-4

Øystese-Tertnes 2-3

Førde-Lysekloster 0-2

Stord-Brodd 2-2

Viking2-Vardeneset mandag

Sogndal2-Fana mandag





Tabell:





1 Sotra 13 31 2 Lysekloster 13 28 3 Viking 2 12 26 4 Fyllingsdalen 13 26 5 Vardeneset 12 20 6 Sogndal 2 12 19 7 Tertnes 13 19 8 Brodd 13 18 9 Fana 12 18 10 Brann 2 13 15 11 Stord 13 10 12 Øystese 13 10 13 Førde 13 10 14 Varegg 13 5

For på Varden Amfi så det helgrønt ut for tabell-leder Sotra i det man rundet 90 minutter. Kristoffer Stava ga gjestene ledelsen før 10 minutter var spilt. Eirik Kampenes utlignet, før Per-Christian Pedersen sikret Sotra pauseledelsen fra straffemerket. De to siste målene kom de tre siste minuttene før hvilen.