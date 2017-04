Sotra videre i NM



Sandviken tok imot Sotra i første kvalifiseringsrunde i NM i dag. De fremmøtte fikk se et hjemmelag som gikk tøft ut mot 3.divisjonslaget fra Sotra. Laget slet med å sette sjansene de skaptei starten, men kom til innlegg og presset Sotra bakover. Gjestene fikk også noen sjanser. Etter vel 14 minutter ble Sotra spiller taklet uregelmentert i 16 meteren og dommeren peker på straffemerket. Jone Rugland tar straffen, men Even Storheim i Sandvikenmålet redder mesterlig. Sandviken står på og får flere sjanser og fortsetter presset, men klubben får ikke uttelling. Kampen hardner til med flere dueller og treneren til hjemmelaget er et par ganger uenig i dommeren sin avgjørelse. Etterhvert får dommeren nok etter å ha gitt beskjed flere ganger, så han blir vist vekk fra benken og teknsisk sone. Sotra får nå mer overtaket og styrer kampen mer inn i sitt spor, og i det 20 minutt går igjen en Sotraspiller i bakken inni feltet etter å ha blitt dyttet ned med armene. Nytt straffespark til Sotra.

Denne gang er det Fridtjof Kahrs som skal prøve seg og han treffer nettmasken bak keeper og 0-1 etter vel 20 minutter. Jone Rugland vil gjøre opp for straffebommen, og etter et flott innlegg setter han inn 0-2 målet. Sandviken gir ikke opp og skaper sine sjanser, men det er Sotra som får uttelling. Etter vel 38 minutter kommer 0-3 ved Ivar Mykletvedt på et skudd fra vel 25 meter. Like før pasue får også Sandviken straffe. Magnus Sitter setter den og reduserer til 1-3.