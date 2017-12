Spillselskap gir odds på vennecuper og beste årgang





Slik så Coolbet sitt oddsutvalg før dagens turnering på bitte-lille julaften:









Fra Coolbet fortelles det at "stuntet" ikke blir et engangs-tilfelle, og at spillselskapet vil komme med odds til romjulsturneringene i Førde og Elnesvågen.





Så om du har inside-info på om noen av spillerne på et lag har forsynt seg vell mye av julematen i år, kan du muligens ha et lite forsprang på oddssetterne mot ekstra penger til raketter.

Det startet allerede i dag, der det odds-spillende publikum kunne sette penger på hva som ville bli den beste Sprint-årgangen. På Bellevue ble det som i fjor arrangert årskull-cup, og i år var det årgangene fra 1999 til 1985+ som var i ilden over tre syverbaner. I fjor var det 1993-årgangen som slo 1998-årgagen i finalen.