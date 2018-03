Spjelkavik på vei mot Barcelona





Fredag kveld ble 4. divisjonsklubben Rollon slått 4-1 hjemme på kunstgrasset. Det sto 2-0 til pause etter selvmål og scoring fra Stian Sunde. Etter pause pressa Rollon på innledningsvis, men Spjelkavik gikk opp til 3-1 ved brennkjappe Roald Runde. Samme mann var servitør da Sunde satte inn 4-1 rett før full tid. En fortjent seier, der det særlig ble forskjell på laga de siste 25 minutta.





- Vi vet ikke helt hva som venter oss i år, men vi peiler oss inn på en plass midt på tabellen. Muligens får vi inn noen flere spillere i tillegg til de som allerede har kommet, sier 2-målsscorer Stian Sunde.





- Det sies at avdelinga i år er lettere enn den vi hadde i fjor, men det er enda et stykke fram til seriestart, fullfører målscorer og servitør Roald Runde.





De røde manglet flere nøkkelspillere. Deriblant forsvarsklippe og kaptein Sondre Skulstad samt nykommer Elias Dalberg. I tillegg har Eirik Hjelvik kommet fra Skodje (5. divisjon), Marius Austnes fra Norborg (5. divisjon) og Erik Florvaag er også ny i vinter. På minussida har Spjelkavik gitt fra seg nøkkelspillere som Knut Idar Dalhus og Benjamin Sunde til Fyllingsdalen.





Rollon er ventet å bli blant de bedre laga i 4. divisjon på Sunnmøre denne sesongen. Nest sist ble divisjonskollega Skarbøvik slått 3-1. Nylig signerte tidligere Brattvåg-keeper Per Espen Thorsen for ålesunds eldste klubb. I tillegg har blant annet tidligere AaFK-junior Nikolas Fjørtoft og Hovdebygdas springemaskin Robert Roseth signert for de hvite og blå.









Spjelkavik har tidligere i vinter slått Volda (4. divisjon) 3-2, spilt 1-1 mot Hødd og slått avdelingskollega Træff 1-0. Nå venter en treningsweekend i Trondheim neste helg med kamper mot Byåsen og Rosenborg2 før det blir treningsleir i Barcelona 20. mars. Rett etter 1. kvalikkrunde i NM mot Hareid (4. divisjon)

Spjelkavik har bytta ut Bergenslaga med Osloklubbene i årets Norsk Tipping ligaen avdeling 1. Løpet fram til seriestart 14. april hjemme mot Træff, er trenerteamet Frode Fagermo og Tor Hogne Aarøy allerede godt i gang med.