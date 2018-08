Træff leverte i følge rapportene årsverste i 1-2 tapet i Ålesund mot Herd. Det etter at Ola Eloranta hadde sendt moldenserne i ledelsen, men Herd snudde til tre enormt viktige poeng i bunnstriden.





Der kunne et sommerforsterket Spjelkavik juble for 2-0 og tre like viktige poeng hjemme mot Magne Hoseth og KBK2. 36-åringen kunne lite gjøre med at den hjemvendte ålesunderen Knut Idar Dalhus scoret to mål før pause. Det ene fra straffemerket. Dalhus kom tilbake fra et mindre vellykket opphold i Fyllingsdalen sammen med Benjamin Sunde i sommer, og duoen blir sentrale i Spjelkaviks kamp for å berge plassen i 3. divisjon.





I tabellbunnen slo Hødd2 hardt oppover med 2-0 hjemme mot Drøbak/Frogn.





Resultat serierunde 15:

Spjelkavik-Kristiansund2 2-0

Ready-KFUM2 2-2

Rilindja-Lokomotiv Oslo 0-2

Hødd2-Drøbak/Frogn 2-0

Molde2-Oppsal 0-2

Follo-Ullern 2-0

Herd-Træff 2-1









Tabell: