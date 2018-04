Sterk åpning av Sunnmøre-laga

Så kjempet de nyopprykkede sunnmøringene seg inn i kampen. To dødballer snudde alt i Brattvågs favør.





Først et hjørnespark fra Sondre Beite, som ble avklart rett ut til Willy Zamble. Spissen spilte opp igjen Beite, som fyrte av et skuddinnlegg via en Vard Haugesund-spiller og i mål bak en utspilt keeper Kinn.

Etter pause satte en umarkert Håkon Leine pannebrasken til på et hjørnespark fra Thomas Skog Martinussen. Det ble også vinnermålet i Haugesund.

Forsåvidt var det lite å si på at alle poenga ble med til Sunnmøre. For hjemmelaget debuterte en noe kamprusten Oddbjørn Skartun, og spissen blir trolig viktig for Vard Haugesund i år.





Hødd leverte krutt i 3-0 seieren borte mot Stjørdal, der nykommer Markus Naglestad signerte sitt første spillermål som innbytter til 3-0 etter hjemkomst til Norge fra USA.





På Jæren ble det jevnere mellom Bryne og Fløy enn opprykksfavoritten satte pris på. To dødballer ga et poeng til hvert av laga. Brynes fra straffemerket, mens et hardtkjempende Fløy utligna før pause etter frispark. Etter rapportene fikk Bryne et mål annulert på kontroversielt vis. Et langskudd fra 25 meter seila i mål, men assistentdommer heisa flagget på en offside-plassert Brynespiller foran Fløy-keeper. Dermed 1-1





VIF2 vant 1-0 etter en scoring av Abdi Ibrahim hjemme mot Egersund, i det som var rundens lille overraskelse på Intillity arena.





Øvrige resultat:

Kjelsås - Skeid 0-0

Nardo-Arendal 0-0

KFUM-Vidar 3-0





Komplett kampfakta se fotball.no





På grasbana til Vard Haugesund spilte Brattvåg mer direkte enn på lenge, og taktikken til trenerteamet Fjørtoft/Ulvestad betalte seg til fulle. Det til tross for at hjemmelaget scoret ledermålet i kampens første spilleminutt. På det fjerde trekket etter avspark satte Andreas Ulland Andersen innlegget fra høyre nede i Henrik Hansens venstre hjørne. Vard Haugesund sjokkerte gjestene de første 10 minuttene, der Brattvåg ikke var møtt opp mentalt til kamp i det hele tatt.