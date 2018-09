Sterk Raufoss-seier i nord





Hønefoss byttet ut Frode Lafton med Tor Thodesen som ny trener, men det gav ingen lykkelig start i Fredrikstad. Hjemmelaget vant 3-1, Hønefoss har fortsatt en vei å gå for å redde seg på tørt land i avdeling 1. Nå følger to ekstremt viktige hjemmekamper på Aka arena mot Mjølner og Bærum.





Jonas Enkerud scoret sitt mål nummer 18 for sesongen, men Elverum måtte se seieren glippe rett før full tid borte mot Grorud. Det betydde at Asker klatret opp på tredje plass etter 3-1 hjemme mot Fram Larvik. Marcus Mehnert sto for to av målene.





Ellers kloret Odd2 til seg et ekstremt viktig poeng på overtid i Moss, og sikret seg dermed fire poeng til første lag under streken.





Resultat serierunde 18:





Moss-Odd2 1-1

Fredrikstad-Hønefoss 3-1

Stabæk2-Nyberegsund 1-1

Mjølner-Bærum 0-0

Asker-Fram 3-1

Grorud-Elverum 3-3

Alta-Raufoss 1-2





Tabell:





Raufoss ledet tidlig 2-0 i toppkampen borte mot Alta, men hjemmelaget fikk inn en redusering rett etter pause. Det ga en nervepirrende siste halve time av kampen, der Alta fort kunne scoret flere ganger. Det skjedde ikke, og dermed fører Raufoss fortsatt an i kampen om direkte opprykk fra avdeling 1.