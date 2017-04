Stjørdals-Blink store opprykksfavoritter

Avdeling 5 tyvstarter sesongen 1.påskedag med oppgjøret mellom Molde2 og Strindheim. To lag som trolig parkerer trygt på øvre halvdel etter 26 serierunder. Gjestene det beste laget over en sesong av disse to som begge spilte i 2. divisjon i fjor. Hva Molde sender ut på Aker Arena her vites ikke, men ungt blir det med eliteserierunde dagen etter.

To lag som skal jobbe for å holde seg unna de fire plassene som ryker ned i 4. divisjon er Mosjøen og Træff. Vertene topplag i 3. divisjon i fjor, men har en syltynn spillerstall i det sesongen sparkes i gang. 3-4 sentrale spillere ute med skade, og sårbart på keeperplass. Over halve stallen er juniorspillere, og ny trener Rikard Vestre (Ex-Brattvåg) er forberedt på at årets sesong blir en kamp om å holde hodet over vannet. Ser fram til lokaloppgjør borte mot Mosjøen i 1. runde av NM, og har hatt en brukbar sesongoppkjøring. Møter et Træff-lag som spilte seg topp4 i en kvalitetsmessig svak 3. divisjonsavdeling i fjor, og som har variert i treningskampene. Har nøkkelspillere offensivt i et bevegelig spisspar Ciric og Kotlica samt på keeperplass i Volden. God startellever som det er litt vanskelig å plassere i dette selskapet, men tapte i alle fall generalprøva 1-2 mot Molde2. Scora der på dødball, og det er et av lagets giftige våpen. Fikk Ranheim hjemme i 1. runde av NM 26. april, men vet nok verdien av denne kampen. NordicBet sin 2.20 står seg godt i et marked som ligger på 2.10-2.20. ComeOn og Norgesspill på samme b-odds.

Stjørdals-Blink og Mo er spådd to totalt forskjellige sesonger. Vertene fra Nord-Trøndelag den soleklare opprykksfavoritten, og det ser kruttsterkt ut på papiret for den ressurssterke klubben som rykka ned med knapp margin i fjor. Langtidsspillet betaler 2-gangen på avdelingsvinner hos både Norsk Tipping og NordicBet. Skal bare slå Mo, som tippes i trøbbel over hele linja. NordicBets 1,25 attraktivt selv i en serieåpning.

Verdal er store favoritter i serieåpninga mot et nederlagsdømt Sverresborg. Verdal skal ha mannskap godt nok til en plass midt i haugen eller rett over, og NordicBet priser H til 1,40. Steinkjer-Tillerbyen er en ekkel seriestart for de som skal tippe utfall. 1,70 på vertene kan være alt fra et kjempespill til dagens bananskall. Hjemmelaget trolig på linje med Mo i styrke, der en tabellplassering langt unna opprykk og med trygg margin til nedrykk synes sannsynlig. Tillerbyen et lag våre kilder er splittet i synet på. Noen melder topp5, mens andre melder en kamp om å holde seg i divisjonen.

Orkla mot Kolstad er en helt åpen kamp, der gjestene trolig har det høyeste toppnivået. Oddssetterne likestiller hjemme- og borteoddsen til 2,25 begge veier. Det sier vell alt om hvor åpent dette er. Junkeren møter trolig et svært ungt Rosenborg2-lag hjemme mandag. Trønderne med eliteserie samme dag, har nok ingen større målsetninger enn øvre halvdel med sitt rekruttlag. Hjemmelaget med en gylden mulighet for en god seriestart.