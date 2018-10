Stor nedrykks-dramatikk da Blink reddet plassen

VIF2 ledet 3-0 borte mot sesong-skuffelsen Bryne etter 20 minutter, og 4-1 til det sto igjen 20 minutter. På overtid scoret Bryne vinnermålet til 5-4. Dermed takker VIF2 for seg på nivå 3 i norsk fotball i denne omgang.





Takk for seg etter en sesong i 2. divisjon, sier også Fløy. Kristiansand-laget ledet 2-1 til pause mot allerede OBOS-klare Skeid, men etter pause vasket Oslo-laget frem fire mål. I form-spiss David Tavakoli sto for tre av måla i sør.





Dermed lå veien til ny kontrakt åpen for Stjørdals-Blink mot et ferdigspilt Stjørdals-Blink. Trønderne var i front allerede etter syv minutter, og siden så faktisk ikke Stjørdals-Blink seg tilbake på Nye Blinkbanen. Der har vertene gitt fra seg mange poeng tidligere i år, men i den viktigste kampen for sesongen styrte Blink inn til ny kontrakt. 2-0 kom etter nok et innlegg fra høyre knappen 25 minutt senere. Umulig ble det for Brattvåg, da Emil Dahle fikk direkte rødt kort fire minutter før pause. Dahle plasserte knottene rett i bryst/hake på målscorer Sollihaug i en duell.





Trass i 2-0 til pause var Blink fortsatt nede i 3.divisjon. 45 minutter senere hadde de berget plassen etter seier 3-1.





Dramatikk ble det også om opprykksplayoff, der Hødd fikk trøbbel på Nissekollen med 0-2 i fleisen. I det 80. minutt utlignet Sunnmøringene til 2-2, men nærmere kom aldri Hødd seieren i Trondheim. Dermed mistet Ulsteinvik-laget 2.plassen på svakere målforskjell enn KFUM. Som vant 3-1 hjemme mot Egersund.





En sterk prestasjon av KFUM, som hadde en horribel svak start på høstsesongen.





KFUM møter dermed Fredrikstad til to kamper om retten til å spille OBOS-kvalik mot lag nummer 14 i 1. divisjon.





Resultat serierunde 26:

Kjelsås-Arendal 2-1

Stjørdals Blink-Brattvåg 3-1

Vard-Vidar 2-3

KFUM-Egersund 3-1

Fløy-Skeid 2-5

Nardo-Hødd 2-2

Bryne-VIF2 5-4





Tabell:





1 Skeid Fotball 26 56 2 KFUM 26 47 3 Hødd 26 47 4 Egersunds 26 44 5 Bryne 26 41 6 Arendal 26 36 7 Kjelsås 26 35 8 Brattvåg 26 35 9 Vidar 26 33 10 Nardo 26 31 11 Stjørdals-Blink 26 28 12 Fløy-Flekkerøy 26 28 13 Vålerenga 2 26 26 14 Vard Haugesund 26 14

Siden VIF spilte mot Strømsgodset i Eliteserien lørdag, ble det et ungt rekruttlag som dro til Jæren for å berge plassen i 2. divisjon. Det så noe overraskende veldig bra ut lenge.