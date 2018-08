Store forandringer i Brattvåg





Utfordringene før 2019-sesongen er dog store uansett om det blir ståplass i 2. divisjon, som var målsetningen til den nyopprykkede ambisiøse breddeklubben fra bygda Brattvågen på Nordre Sunnmøre.





Daglig leder Olav Austbø sa opp sin stilling for to uker siden, og starter i ny sivil jobb 1. november.

Nå er det også klart at sportssjef Per Gidlund (t.v på bildet) er ferdig i klubben. Svensken har fått 3-års kontrakt i full stilling i AaFK sin utviklingsavdeling. Der skal han ha ansvaret for toppfotballklubbens G16-lag i nasjonal serie samt Sunnmøre Fotballkrets bylag for 2005-årgangen.





Både Gidlund og Austbø startet sammen i Brattvågs administrasjon tidlig i 2013. Gidlund var de første 4 årene hovedtrener for A-laget i klubben, men har siden høsten 2016 vært sportssjef i Brattvåg. I tillegg har Gidlund hatt et utvidet ansvar for klubbens trenerutdannelse i egne rekker i tillegg til FFO, fotballskole og andre spillerutviklingstiltak.





Etter 6 år i Brattvåg går ferden nå til AaFK, som trolig er en Eliteserie-klubb igjen etter et år i OBOS.





Ellers er trenerteamet Karl Oskar Fjørtoft og Rune Ulvestad (bildet) på utgående kontrakt, og det samme er seks av spillerne i stallen.





Det sportslige fokuset er fortsatt på å redde plassen i 2. divisjon, og Gidlund skal bygge fundamentet videre for sin etterfølger. Styret i klubben har begynt arbeidet med å finne erstattere til den nye administrasjonen i klubben.









Brattvåg har radet opp fire strake seire i 2. divisjon avdeling 2. Dermed har sunnmøringene samlet flere poeng etter sommerpausen enn under hele vårsesongen til sammen.