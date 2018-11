Suksess-trenere fikk ikke ny kontrakt





Brattvåg er nå på trenerjakt, og det spekuleres allerede i profilerte navn som Bjørn Helge Riise og Trond Fredriksen.





43-år gamle Fjørtoft tok over Brattvåg sammen med Rune Ulvestad før 2017-sesongen, og ledet klubben fra nordvest-landet til opprykk senere samme høst.

I år landet Brattvåg til slutt på åttende plass etter en tidvis meget imponerende høstsesong. Faktisk var Sunnmøringene blant de beste bortelagene i avdeling 2.





Plasseringen er klubbhistorie for hardtsatsende Brattvåg, som er nummer 2-klubb på Sunnmøre sammen med avdelingskollega Hødd.





Det var altså ikke nok til å forlenge avtalen med suksesstrener Fjørtoft, som sist uke var ute å beskyldte klubben for å være både uprofesjonelle og uryddige i sine prosesser gjennom de siste to år og etter årets sesong.





Brattvåg har dermed fått en del utfordringer etter at den verste jubel-rusen har gått over. Klubben må på trenerjakt, men også klubbens sportssjef Per Gidlund gir seg i Brattvåg etter 6 år. Han skal til utviklingsavdelingen i AaFK. Daglig leder Olav Austbø har også gitt seg i klubben, og blitt erstattet av Henrik Hoff med en lang fortid i AaFK.





Brattvåg har også flere spillere på utgående kontrakt. Årets spiller Scott Fellows og toppscorer Håkon Leine er to av dem.

Det ble klart denne uken etter at styret i klubben sendte ute en pressemelding der de takket for samarbeidet gjennom to sesonger.