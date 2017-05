Sunnmørs-laga til topps?

Førde tar i mot Brattvåg på naturgrass, og i følge rapportene dreier det seg om en sandete grassbane som gjør finspillet vanskelig. Gjestene har et par treninger bak seg denne uka på grasbanen hjemme i Brattvåg, men har ellers lite erfaring med det underlaget. Kom tilbake fra 0-2 til pause mot Fyllingsdalen sist, og gjorde som mot Lysekloster nest sist - feide all motstand til side siste 45 minutta. Har en kruttsterk stall å plukke fra, og trolig blir det 1-2 bytter fra laget som starta sist. Ingen skader. Førde plukka opp sin første seier sist borte mot Haugesund2, også det på grass, der Vegard Savlands tidlige scoring sto helt inn. En målfarlig herremann sammen med Øystein Myrkaskog, som prøvde seg på kontrakt i både Hødd og AaFK i fjor uten hell, og endte i stedet opp i Åsane. Brattvåg store favoritter, og 1.32 er totalt blottet for verdi her.

Spjelkavik tok Varegg borte sist på et ekstremt aggressivt og høyt press. Hjemmelaget fikk ikke fred, og sleit med å knekke koden på det godt organsierte ålesund-laget i 80 minutter. 1-0 seieren var av det sterke slaget, og det er ikke så mange lag som er bedre trent enn Spjelkavik i denne avdelingen. Ny tøff motstander her når Sotra kommer på besøk. Et lag som spilte 3-3 på banen til naboen Herd (1 km unna) og som snudde tidlig 0-3 hjemme mot AaFK2 sist til seier 4-3. De to siste måla fra siste spilleminutt til langt ut i overtida. Har et knippe solide spillere, men de skal få bryna seg her. Hjemmelaget greie favoritter, men 1.66 var ikke spennende.

Hvem er best i Os kommune? Lysekloster børsta av seg 1-4 skuffesen hjemme mot Brattvåg ved å vinne 4-2 borte mot Stord senest, og skal være klare favoritter igjen på ren klasse. Nok prestisje i dette oppgjøret selvsagt, men Hassan El Fakkiris gutter skal få litt å jobbe med. Poenget foran gjestene og tabelltopp på målforskjell, men har altså da slått Stord borte og Fjøra hjemme i tillegg til 2-2 hjemme mot Spjelkavik. 1.40 på Lysekloster hos NordicBet er et spill vi setter inn på kupongen.

Fjøra er favoritter hjemme mot Varegg, og det forstår vi lite av. Hjemmelaget slo et ungt og reisesykt AaFK2-lag 1-0 i åpningsrunda, og har siden fått 1-2 borte mot Spjelkavik og 3-5 sist borte mot Os. Fikk der to trøstemål helt på tampen. Varegg tapte altså sist, men seier borte mot AaFK2 nest sist og 0-0 hjemme mot Herd i seriestarten. Varegg til 2.75 hos NordicBet er spennende, og får en liten innsats her.

Herd møter Haugesund2 søndag, og magre 2 poeng etter 3 serierunder må få en snarlig forbedring. Trenger nok litt tid dette Herd-mannskapet, og 1-4 sist borte mot Brann2 skal sees i lys av cup-kampen mot AaFK som gikk til ekstraomganger. Haugesund2 poengløse etter tre runder. H. AaFK2 har opplevd samme sesongstart som i fjor, der de ser at juniorene ispedd et par A-spillere ikke holder til å hevde seg i 3. divisjon. Måla renner inn, men her har trener Fredriksen en god sjanse til å styrke troppen, siden A-laget spiller lørdag. Det må han også gjøre med et godt Brann2-lag på besøk. Mandag tar Fyllingsdalen i mot Stord, og hjemmeseieren synes opplagt.