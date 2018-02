Supermann Strand still going strong





Unggutten Erik Botheim gav RBK pauseledelse i en tam første omgang. Den siste halve timen ble tempoet høyere i takt med byttene Rosenborg gjorde.

Alexander Søderlund rakk å sette to mål før Pål Andre Helland la et frispark i nota til sluttresultat 4-0.





Mannen som fikk størst oppmerksomhet kom på som innbytter siste 10 minutta, og da røynet det alvorlig på for Melhus. Roar Strand tok plass som midtstopper, og 48-åringen trener fortsatt flere økter i uka med Melhus. I tillegg til å være en del av støtteapparatet rundt laget, som serieåpner hjemme mot Løten 14. april. Strand spilte over 645 kamper for Rosenborg, der springemaskinen i tillegg sto bak 121 scoringer.





Strand sendte Melhus til 3. divisjon med sin 3-2 scoring hjemme mot Ranheim2 to serierunder før slutt i 4. divisjon. Det var Supermanns andre scoring i kampen. Trolig er ikke oddsen på at Roar Strand blir å se på bana i 3. divisjon avdeling 5 i år videre attraktiv.





Spillselskapet Coolbet holder Melhus som en saftig 120-oddser til å vinne Norsk Tipping-ligaen avdeling 5. Favoritt er Byåsen til 3.80, og de røde vant da også 3-2 mot et sylskarpt toppa Rosenborg-mannskap sist uke. RBK2 er nestfavoritt i avdelinga til 4 ganger innsatsen.

Rosenborg vant 4-0 i Abrahallen, der den regjerende seriemesteren startet med 3. divisjonsmannskapet sitt. Etter hvert ble A-stallen sendt på bana, og Melhus fikk om ikke annet drillet det defensive godt knappe fem uker før NM-kvalikken hjemme mot Røros.