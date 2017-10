Før dagens kamp slapp nyheten ut om at NFF har startet en undersøkelse av hva som skjedde da Lyn brukte Oskar Hansen i 3-2 seieren mot Ready 17. september. Hansen kom fra Follo i sommer, og hadde da med seg et gult kort fra PostNord-ligaen. Etter sommeren fikk Hansen dratt opp sitt andre gule kort i Lyn-drakta borte mot Valdres 9. september. Dermed skulle Hansen etter reglementet ha sona karantene for 3 gule kort i Ready-kampen.





En mulig sanksjon fra forbundet kan bli poengtrekk, og ryker de tre poengene fra Ready-kampen, har Stabæk2 brått en gylden sjanse til å skape stor spenning i avdeling 2 med seier i kveldens kamp mot Raufoss2.





Flisa, Raufoss2 og Redalen er fortapt i bunn av tabellen, men også i avdeling 2 blir det et realt slagsmål for å unngå den siste nedrykksplassen. Lillehammer ligger et poeng bak Ready, som tapte 0-3 hjemme mot Frigg. Lokomotiv Oslo tok et godt skritt unna streken med 5-1 over Tynset, mens Gjøvik Lyn spilte seg enda dypere ned i trøbbel etter 2-3 tapet hjemme mot Flisa.

Andre resultat:

Redalen - Eidsvold 1-6