Tett i avdeling 5





Byåsen vant 2-1 hjemme mot Tynset, og har dermed klatret opp i ryggen på Rosenborg2.





Målkalaset sto på Gjøvik, der hjemmelaget Lyn tapte 4-5 mot Kolstad. Vinnermålet kom på overtid.





Øvrige resultat:





Levanger2-Verdal 1-2

Brumunddal-Tillerbyen 1-1

Steinkjer-Ottestad 3-1

Løten-Orkla 0-1





Tabell:





1 Verdal 4 10 2 Steinkjer 4 9 3 Rosenborg 2 4 8 4 Byåsen TF 4 7 5 Levanger 2 4 6 6 Løten 4 5 7 Kolstad 4 5 8 Tillerbyen 4 5 9 Melhus 4 4 10 Gjøvik-Lyn 4 4 11 Tynset 4 3 12 Brumunddal 4 3 13 Orkla 4 3 14 Ottestad 4 2





Rosenborg2 har bestemt seg for å satse mot opprykk, og da skal de andre laga være gode for å stå i mot. Nyopprykka Melhus makta dog å holde en ung RBK2-utgave til 2-2, der utligninga kom på overtid for eliteserie-juniorene.