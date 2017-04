Tidlig toppoppgjør i Os

Lysekloster et av fire lag med full pott ut av den første serierunden. Haugesund2 sine rekrutter ga Os-gutta hard kamp på naturgresset på Haugebanen, og dette blir ikke noe sted man bare kan dra å hente poengene gratis i år. Lysekloster fikk uansett den starten de håpet på, og tar i mot opprykksrival Brattvåg med to poeng mer på bok. Uten at det skal ha noen stor betydning i utgangspunket, men de to poengene Brattvåg rota bort hjemme mot Stord kan i det lange løp være kostbare. Møtte som ventet et svært ungt Stord-lag med bussen parkert langt inne på egen banehalvdel, og ungguttenes heroiske innsats ble belønnet med et ikke ufjortjent bortepoeng. Brattvåg skapte uansett skremmende lite før de siste 20 minuttene, men da burde også laget ha scora på en av fire kjempesjanser. Ni nye spillere inn for Brattvåg, og Aksel Berget Skjølsvik nærmer seg toppformen.

Dette blir nok en kamp som vil rulle fram og tilbake mellom to gode fotballag. Spørsmålet er om Lysekloster velger å la Brattvåg styre spillet? En interessant digresjon er at Lysekloster-spiller Thomas Aarsund er ekte Brattvåg-gutt med flere A-sesonger i gult og blått bak seg. På benken til Brattvåg sitter pappa Ole Petter...

Vi tørr ikke dra noen klar favoritt her, og uavgjort er et resultat begge disse to lever svært godt med.

For de som undrer så reiser Brattvåg med 16 spillere, for å kunne bruke sine 5 spillerbytter underveis i kampen om det er ønskelig. Mange klubber vil prioritere bort den muligheten grunnet kostnadene det er å sende ekstra folk med fly. BIL stiller trolig samme tropp som mot Stord.

Rundens spilleobjekt finner vi i Ålesund der Spjelkavik tar i mot Fjøra. Disse to møttes i sist sesongs 3. divisjon, der Fjøra vant 3-1 i Ålesund i serieåpninga og 2-0 hjemme etter sommerferien. Spjelkavik åpnet med 2-2 borte mot Os i en kamp Frode Fagermos gjeng ledet 2-0. Ikke noe stort lag på papiret, men svært godt trent og organisert. Ikke lette å ha seg på, og det er det som laget vil flyte unna nedrykkssnakk på i år. Fjøra vant 1-0 hjemme mot et som forventet ungt AaFK2-lag, i en kamp der gjestene måtte overnatte i Sogndal å sparke småstein hele tirsdagen inn mot kampstart. Det grunnet tunnelbrann som gjorde at AaFK2 ikke rakk fram til oppsatt tidspunkt kvelden før. Her bør Spjelkavik se viktigheten av tre poeng mot en kollega som vil slite i år. 1,60 hos NordicBet er et spill.

Fyllingsdalen tar i mot Haugesund2 to dager før eliteserielaget til gjestene skal i aksjon hjemme mot Molde mandag kveld. Om det gir et forsterke rekruttlag i Bergen vites ikke, men tøft blir det uansett på Varden Amfi. Tøft blir det også for Fyllingsdalen fremover, der det snart smeller en nyhet i bordet om økonomisk rot og feriepenger som er søkk borte fra den kontoen de burde ha stått på. Fyllingsdalen solide i 2-0 seieren borte mot Brann2, men hvordan den økonomsike situasjonen i klubben slår ut er ikke godt å si.

AaFK2 tar i mot Varegg, mens førstelaget skal til eliteseriekamp borte mot Rosenborg dagen etter. Det gir trolig omtrent samme gjeng som tapte i Sogndal, men Varegg sender like trolig ikke sitt skarpeste lag avgårde på reise. Åpnet med 0-0 hjemme mot Herd, men flere av bergensklubbene er ventet å stille svakere tropper til bortekamper på Sunnmøre enn på hjemmebane.

Stord-Os er siste lørdagskamp i avdeling 4. En helt åpen kamp, der vi drister oss frampå med et outsiderspill på gjestene. 2,80 hos NordicBet kan være lørdagens sjokoladebit. Vi ble ikke imponert av Stords offensiv i Brattvåg, og man vet at dette blir en sesong med fokus på å få fire lag bak seg. Os så bedre ut mot Spjelkavik.

Søndag tar Herd i mot Sotra, som var lettere imponerende i 2-0 seieren hjemme mot Førde. En åpen kamp. Mandag er Førde verter mot det som trolig er et ungt Brann2-lag. Med eliteseriekamp søndag på Lillestrøm er det dog ikke umulig det blir med noen innbyttere derfra på bussen mandag.