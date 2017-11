Tidligere storheter bytter plass?





Notodden eller Raufoss møter trolig Elverum eller Fredrikstad, om ikke Arendal tar en rå Houdini-manøver.





Siste runde spilles slik:

Arendal - Ranheim

Fredrikstad- Sandnes Ulf

Elverum-Mjøndalen





Bunn3:





14 Elverum 29 24 15 Fredrikstad 29 23 16 Arendal 29 21 Regnestykket er svært enkelt. Elverum berger play off med seier, eller like mange poeng som Fredrikstad får ut av kampen sin. Arendal må vinne stort, og samtidig må Elverum tape stort mens Fredrikstad ikke tar poeng. Regnestykket er svært enkelt. Elverum berger play off med seier, eller like mange poeng som Fredrikstad får ut av kampen sin. Arendal må vinne stort, og samtidig må Elverum tape stort mens Fredrikstad ikke tar poeng.





I Fredrikstad er Bjørn Petter Ingebretsen leid inn fra Strømsgodset for å prøve å berge den gamle aristokraten fra stupet ned i 2. divisjon. Etter 0-5 tapet sist i Tromsø, smatt Elverum forbi på tabellen etter sjokk-seieren i Kristiansand. I plankebyen forsøker man å mobilisere publikum, slik man gjorde i 2-1 seieren hjemme mot Start 17. september.





FFK sine fem strake tap etter den bragden må ikke få sin oppfølger mot "ferdigspilte" Sandnes-Ulf, men man er altså samtidig avhengig av at Elverum roter bort poeng mot like "ferdigspilte" Mjøndalen. Nå er begge de to gjeste-mannskapene sikret play off, men rekkefølgen på tabellen spiller en rolle på hvem man møter i første kamp, og ikke minst hjemmebanefordel i andre kamp.

Sandnes-Ulf dummet seg ut i 0-3 tapet hjemme mot Kongsvinger, og er muligens i play off-modus allerede? Kan trenerbyttet ha gitt mirakel-brennstoff på tanken i FFK?





En gammel storhet HamKam tar heisen opp, mens en annen kan ta den samme heisen ned.





2.75 hos Coolbet på at Fredrikstad vinner siste seriekamp i OBOS 2017 er spennende.













Spenningen i 2. divisjon står om retten til å spille kvalik mot det tredje dårligste laget i OBOS-ligaen.