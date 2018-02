Tillerbyen skifter ut mye





Foran 2018-sesongen ser det ut som bydelsklubben må sette sin lit til at flere nykommere gjør samme jobben. Eirik Utheim er ny hovedtrener, og har fått med seg Jørn André Hugdal som assistent. Det helt nye trenerteamet har sett nøkkelspillere som Prince Kala, Christopher F. Moen, Kristian Andreassen, Kim Andrè Brandtzæg, Stian O. Granøien og Kristian Finsrund forsvinne bort fra Torvmyra. De tre førstnevnte relativt sikre start-valg i 2017.





På pluss-siden kan Tillerbyen notere at sønn til Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, Mats, vender "hjem" fra Lyn og politiskolestudier. Martin Kristoffer Berdal har kommet fra Byåsen. Duoen er sterke signeringen før sesongen i 3. divisjon. I tillegg er den unge keeperen Mats W. Hagen kommet fra Nardo, og spissen Alpha Doboy fra Fauske/Sprint. Juniorene Sindre Hald og Preben Hald har også fått kontrakt med A-laget.





Tillerbyen vant årets første treningskamp 3-1 mot nyopprykkede Melhus. Juniorspillerne Ulrik Sellæg og Vegard Eide scoret henholdsvis 1-0 og 2-1 målet før Stian Myrbekk fastsatte sluttresultatet til 3-1.

I kveld skal Tillerbyen etter planen møte Verdal borte.





Spillselskapet Coolbet holder Tillerbyen som en 60-oddser til å vinne Norsk Tipping ligaen avdeling 5 i år. Kveldens motstander Verdal er taksert til 22 ganger innsatsen.









Norsk Tipping ligaen avdeling 5 var rene mentalsykehuset under 2017-sesongen. Stjørdals-Blink var i en egen klasse for seg, mens resten av avdelingen hele tiden måtte se seg over skuldra etter nedrykksstreken. Tillerbyen avsluttet høsten godt, og 1-1 i siste kamp mot Kolstad var det som endelig berget plassen på nivå 4.