Halsen kunne juble over å få litt pusterom etter å ha slått Sola 2-1 hjemme, og muligvis blir nabofeida hjemme mot Tønsberg i siste serierunde direkte avgjørende for ståplass eller ikke. Tønsberg ser ferdigspilte ut etter 1-3 tapet borte mot Bryne2, og har bare tatt 2 av de 15 siste poenga.

Det unge mannskapet til Halsen-trener Roger Iversen står nå med tre strake seire, og ikke uventa var det målgarantisten Tobias Hem som stod for måla lørdag. Dermed er spissen oppe i 24 mål to runder før slutt - og neste runde møter han Pors sin målkonge Lauritsen. Hem var også aktuell for fylkesnaboen før denne sesongen.





Start2 fikk sitt tredje strake tap, da tabelljumboen Express ble for sterke i 3-0 seieren hjemme på Fevik stadion.





Fredag tapte Lura 1-2 hjemme for Viking, mens Brodd tapte 0-3 hjemme for Staal.





Spørsmålet er om Sandnes Ulf2/Lura makter å tette gapet på fire poeng med to kamper igjen å spille. For Bryne2 er det fem poeng opp til sikker plass.

Tabelltoer Pors var solide i 5-2 seieren borte mot Sandnes Ulf2, og toppscorer Tobias Lauritsen scora tre nye mål for de blå. Unggutten prøvetrente med Odd sist uke, og også Mjøndalen skal ha følere ute på den omskolerte midtbanespilleren. Tapet sendte Sandnes Ulf2 fire poeng bak trygg grunn.