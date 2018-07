Topplagene sterke til ferie





Kvik Halden vant 2-1 hjemme mot Skjetten etter 0-1 til pause. Fjorårets målmaskin Øystein Næsheim snudde kampen for hjemmelaget med to nye scoringer. Dette var den åttende strake seieren for Kvik Halden.





Lørenskog vant 2-0 borte mot Kråkerøy.





Resultat serierunde 14:





Valdres-Vestfossen 3-1

Gjelleråsen-Bjørnevatn 2-1

Skedsmo-Østsiden 1-1

Kvik Halden-Skjetten 2-1

Kråkerøy-Lørenskog 0-2

Selbak-Eidsvold 1-4





Tabell:









Eidsvold hadde som ventet små problem med å vinne 4-1 borte mot akterutseilte Selbak.