Toppoppgjør åpner høstsesongen

Vil Rosenborg2 opp? Det er krevende å spille rekrutt-fotball på nivå 3. Kan Verdal fortsette med å være jokeren i leiken der oppe, eller får Byåsen giret opp et hakk og rykker fra? RBK2 må trolig ha hjelp fra A-stallen, og der er det hektisk kampaktivitet fremover. I tillegg til brennhett rundt både styret og trenersituasjon etter sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun tidligere i uka.





Det mest oppsiktvekkende i avdeling 5, er at Verdal er tabelltoer med 15 scorende mål. Samt at Melhus ligger tabellfirer direkte etter to strake opprykk.









Serierunde 12: Gjøvik Lyn-Løten Tillerbyen-Verdal Orkla-Tynset Ottestad-Brumunddal Kolstad-Steinkjer RBK2-Byåsen



Tabell:

1 Byåsen TF 11 23 2 Verdal 11 22 3 Rosenborg 2 11 21 4 Melhus 12 18 5 Steinkjer 11 17 6 Brumunddal 11 17 7 Gjøvik-Lyn 11 17 8 Tillerbyen 11 15 9 Kolstad 11 14 10 Tynset 11 11 11 Løten 11 11 12 Levanger 2 12 11 13 Ottestad 11 10 14 Orkla 11 9

7 poeng skiller tabellfirer og nummer 12 på tabellen. Trolig blir dette nok en sesong med ekstrem spenning for å unngå nedrykk.

Det er ingen overraskelse at Byåsen satt på topp inn til ferien, men oppsiktvekkende var det med en relativt lav poengsum. Avdeling 5 hadde Stjørdals-Blink som suveren tabell-leder i 2017, og resten av lagene kjempet på et tidspunkt for å unngå nedrykk. Så tett ser det ikke ut til å bli i år, men spørsmålene er flere før høstsesongen åpner lørdag.