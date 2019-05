Toppoppgjør på taket av Oslo

Inn i serierunde 4 er da også feltet godt samlet på tabellen.





Der leder Alta på bedre målforskjell enn Kjelsås.

Begge med 7 poeng.

Opprykksfavoritt Åsane og Odd2 følger deretter med 6 poeng.





Odd2 stilte to kruttsterke mannskap i de to første serierundene, men sendte et langt yngre og lettere mannskap til Asker sist.

Inn i mai-måned er programmet hardt for Eliteserie-klubbene, og rekruttlagene vil nok neppe ha så mange innslag fra A-troppen. Dog kan nok Oppsal vente seg et brukbart Odd2-lag mandag i Skien.





Åsane har gjort rent bord hjemme, men feilet på Kjelsås. Søndag er det langtur til Narvik, der Åsane er gjort til favoritt borte mot Mjølner av spillselskapene.

Norsk Tipping priser b til 1,60, mens Coolbet går opp i 1.68 for årets første serie-seier på bortebane.





Alta skal til Oslo for å møte nettopp Kjelsås, og søndag slipper Finnmarkingene favorittstempelet på taket av Oslo.

Norsk Tipping roper ut H til 1,75, mens Coolbet priser Kjelsås-seier til 1.77.





Elverum har kommet helt feil ut, men fikk en opptur i cupen med 3-0 borte mot Brumunddal.

Søndag er det bortekamp mot nyopprykka Senja, og der blir Elverum favoritten. Odds spriker fra 1,70 hos Norsk Tipping til 1.82 hos Coolbet.





Serierunde 4 ser slik ut:

Fram-Sotra

Florø-Asker

Mjølner-Åsane

Kjelsås-Alta

Senja-Elverum

Grorud-Bærum

Odd2-Oppsal









Tabell:

Tabell:

1 Alta 3 7 
2 Kjelsås 3 7 
3 Åsane 3 6 
4 Odd 2 3 6 
5 Asker 3 4 
6 Fram 3 4 
7 Grorud 3 4 
8 Bærum 3 4 
9 Sotra 2 3 
10 Mjølner 2 3 
11 Oppsal 3 2 
12 Florø 3 2 
13 Senja 3 2 
14 Elverum 3 0





Avdeling 2 har hittil bestått av i hovedsak svært jevne og tette kamper.