Toppoppgjør topper runda

Brattvåg har sagt farvell til Hannes Cederholm og Øyvind Hagen av forskjellige årsaker denne uka. Det ligger ingen dramatikk bak kontraksavslutningene, og stallen blir ikke nevneverdig svekket inn mot ferien. Trolig kommer Karl Oskar Fjørtoft til å handle i sommervinduet, men har også en jobb å gjøre før de gule og blå kommer dit. Vant 3-1 uten å imponere borte mot Sotra sist, og fortsatt venter alle på flyten for laget med mange nye spillere, nye trenere og nytt spillesystem før sesongen. Har ikke råd til å avgi flere poeng hjemme, da det er fire poeng opp til Lysekloster allerede.





Lysekloster får tilbake nøkkelspillere som Herrem og Birkeland til denne, og det løfter tabellederen ytterligere. Leverte varene sist i Sogndal mot Fjøra, og er ei sann mare å spille i mot der de kommer i sin 3-4-3 formasjon. Etterlater seg mye rom, men det krever en taktisk klok motstander med rette redskapen til å utnytte det. Ikke mange av dem i denne avdelinga, noe 25/30 poeng for Lysekloster forteller en del om.

Møter Varegg som vil mangle keeper Hansen og dødballvåpenet Ulvestad. Tapte 1-2 sist hjemme for Stord etter massive 5-4 i Brattvåg nest sist. Dette ser blytungt ut, og Lysekloster blir rundens soleklare spilleobjekt i avdeling 4.





Førde tar i mot Spjelkavik i et viktig bunnoppgjør, der hjemmelaget vil mangle viktige Holsæther med karantene. Vi tror et taktisk klokt, fysisk sterkt og godt trent Spjelkavik-lag får med seg noe fra Førde, men dette er åpent. Førde er det laget som har underprestert mest av alle i forhold til forventninger, og spiller på en grassbane som ikke egner seg for tikki-taka-ball. Det gavner gjestene like mye som vertene. U?





Hva som skjedde med Stord er noe mange undrer seg over. Etter en oppskriftsmessig svak start på sesongen er 5/6 kampene endt med seier. Roger Ekeland er avdelingens toppscorer sammen med Vareggs Torbjørn Aarbrekk, og talentfabrikken fra øya har plutselig klatra til 5. plass på tabellen fire runder før ferien. Her kan det fort bli en ny seier mot Sotra, der Tommy Knarvik plukket opp sitt tredje strake tap sist i 1-3 hjemme mot Brattvåg.





Fyllingsdalen har skuffet voldsomt de siste ukene mot moderat motstand, og nå er gjestene Fjøra på desperat poengjakt. Oppskriftsmessig H eller granatsjokk?

Mandag møter Os reservene til Haugesund, og Hassan el Fakiris menn hadde virkelig fortjent seieren sist i 1-1 kampen borte mot Herd. Positivt er det at Christoffer Hafsås er på gang etter skade, og spissen scorer snart mål. Svært nær kassasuksess sist. Lukter H.

I Ålesund er det nabo-oppgjør mellom Herd og AaFK2. Gjestene mista enda en rekruttspiller tidligere i uka, da backen Sigurd Tafjord slutta på dagen. Han ryktes til Spjelkavik, men hva som skjer gjenstår å se. Uansett har rekruttstallen til eliteserielaget fått seg en smell ettersom 7-8 spillere bare har takka for seg de siste månedene. Helt prisgitt å få forsterkninger fra A-laget her, og det får de trolig siden A-laget spiller kvelden før hjemme mot Odd. Herd heldige som fikk 1-1 mot Os sist, og sliter like mye som gjestene med bredde og kvalitet i stallen. Om Ingebrigtsen og Rekdal er tilbake vil det være et stort pluss. Lagoppstillingene avgjør tipset.

Brattvåg åpner runda lørdag ettermiddag med å ta i mot det som trolig blir et rent juniorpreget Brann2. Eliteserielederen skal til Sarpsborg søndagen, og setter neppe av noen i A-troppen til denne bortekampen på Sunnmøre. Uansett har ungguttene til Brann sparket godt fra seg, og hjemmelaget skal være skjerpet i begge bokser for å ikke gå på en ny Varegg-smell.