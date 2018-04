Toppscorer trener med Viking





Lørdag scora målmaskinen sitt syvende mål i cup og serie fra straffemerket hjemme mot Urædd. Dermed står Staal på fire poeng etter to serierunder.

Kampen på Jørpeland får også etterspill, siden dommer Andrè Birkeland leverte inn rapport på Oliver Occean i ettertid. Urædd-spissen skrev på sin twitterkonto søndagen, at han for første gang i sin karriere hadde vært vitne til kampfiksing. 36-åringen benekter det gjelder Birkelands innsats.

I tabelltoppen står Halsen og Sandefjord2 med full pott. Førstnevnte smadra Egersund2 hele 6-0 hjemme i Larvik. Sandefjord-rekruttene vant 3-0 borte mot Åssiden.





Øvrige resultat:





Madla-Sola 2-2

Pors-Tønsberg 1-1

Start2-Ørn Horten 0-6





Tabell:













24-åringen står med 46 fulltreffere for Staal Jørpeland de to siste sesongene, og mista sjansen til prøvespill med Viking grunnet skader i vinter. Sist uke kom sjansen til å trene med OBOS-klubben, som helt bevist bygger lag på en lokal profil. Hvorvidt Even Østensen blir Viking-spiller gjenstår å se, men spissen har helt klart ikke tenkt å stå med lua i hånda å vente på hva som skjer.