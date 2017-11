Toppscoreren under lupa til Eliteserie-klubber



Etter at Lauritsen ble flyttet frem som spiss, var han sist på 32 seriemål. Ingen i Norge matchet det tallet på nivå 4. Der blir trolig heller ikke 21-åringen å finne neste sesong, for interessentene finnes i både Mjøndalen, Sandnes Ulf, Vålerengen, Moss og Egersund.

Lauritsen kan dermed blir den tredje Pors-spilleren som havner i eliteserien de siste årene. Thomas Elsebutangen, har slitt med å slå gjennom i Vålerenga, mens Stefan Mladenovic har fått prøvd hurtigheten sin godt for Odd.

En artig digresjon er at Pors Grenland rekrutterer mange av sine spillere fra junioravdelinga til Odd, der de ikke er gode nok for å bli tatt opp i A-stall etter endt junioralder. Nå kan altså den tredje med bakgrunn i Odd, havne tilbake i Eliteserien, etter et mellomspill i Pors Grenland.





Avd.3 Tobias Lauritsen, Pors Grenland 32 mål Avd.5 Sondre Stokke, Stjørdals-Blink 31 mål Avd.5 Erik B. Helgetun, Orkla 26 mål Avd.5 Iver Unhjem, Junkeren 25 mål Avd.1 Björn Olof Berglund, Kvik Halden 25 mål Avd.1 Øystein L. Nesheim, Kvik Halden 25 mål Avd.2 Sebastian Pedersen, Stabæk2 25 mål Avd.3 Dardan Dreshaj, Fløy, 24 mål Avd.3 Tobias Hem, Halsen, 23 mål Avd.4 Torbjørn Grytten, Brattvåg 22 mål Avd.1 Prince N. Kabeya, Lillehammer 22 mål Avd.1 Lasse Brandsdal, Ørn Horten 22 mål Avd.4 Kristoffer Østervold, Lysekloster 20 mål Avd.2 Jonatan A. Teigland, Eidsvold, 19 mål Avd.6 Kim Brenna Funnefoss/Vormsund 18 mål Her er lista over 2017-sesongens mest målfarlige herremenn i 3. divisjon:

Lauritsen banka inn syv hattrick for Pors Grenland, som ikke hadde mulighet mot Fløy i opprykkskampen av avdeling 3. Beilerne står i kø for å overta tjenestene til den omskolerte spissen, som før sesongen var en anonym midtbanespiller med fortid i Odd-systemet. Fra samme klubb kom trener Tommy Svindal Larsen, og Odd-legenda hadde trent 21-åringen i junioralder i nabobyen. Der var det lite som vekket "Guds gave til fotballen"s interesse for å flytte Lauritsen fram i frontleddet, men tydeligvis skjedde det noe fra høst til vår på feltet i Porsgrunn.