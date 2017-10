Traff Blink 6 ganger





Lasse Lien svarte imidlertid direkte med et skudd fra 20 meter, og en overraskende utligning var et faktum. Hjemmelaget fortsatt å male på. Stokke var servitør da Sollihaug ekspederte ledermålet i nota. Nedzad Sisic dunka inn 3-1 før Sondre Stokke ble tatt på vei mot mål. Det endte i direkte rødt kort til Mosjøens Elias Eide, og kampen var på mange vis kjørt til pause på stillinga 3-1.





Sisic skåra to kjappe på de ti første minutta rett etter pause, mens Sollihaug satte puntum med 6-1 rett før slutt.

Etter kampen fikk Stjørdals-Blink pokal som bevis på avdelingsseier, og sesongen rundes av borte mot Steinkjer neste helg.





Formsterke Steinkjer tok ledelsen borte mot tabelltoer Kolstad ved Sondre Nylund. Sindre Sakshaug la på til 2-0 rett før pause. Om Kolstad hadde kjørt hårtørkeren på full fres i pausa vites ikke, men Torbjørn Trøen, Stian Øien og Morten Valø snudde kampen i løpet av 15 minutter etter pause. Chait Karaman fastsatte sluttresultatet til 4-2, og dermed var Steinkjers første tap siden 13. august et faktum.





Kolstad ender dermed som nummer to på tabellen uansett utfall i serieavslutninga borte mot Tillerbyen sist. De var involvert i en ellevill 5-3 seier i bydelen Sverresborg i dag. Hjemmelaget var nedrykksklare før kampen, men tok ledelsen 2-0 etter mål av Ole Christian Sæther og Marius M. Neergaard. Da våkna Tillerbyen for alvor, og Kjartan Ulstad reduserte før pause. Etter en svak første omgang spurta Tillerbyen sterkt. Ruben Rostille utlignet før velkjente Asgeir Snekvik like godt scora tre mål - bare avbrutt av en 3-4 redusering fra Sæther.





Tre majestetisk viktige poeng ettersom også Mo maktet å sette vinneren langt på overtid hjemme mot Junkeren. De ligger dermed tre poeng bak Tillerbyen med syv mål svakere målforskjell. Ivar J. Unhjem sendte Junkeren i ledelsen, men Sebastian R. Kristensen utlignet. Alexander Iversen sendte Mo i front før Sidad Jooly utlignet. Kristensen la på til 3-2, men Junkeren svarte med 3-3 til pause ved Lasse Berg. Thrilleren tok nye høyder etter pause, der Iversen sendte hjemmelaget på nytt i tet, før gjestene utlignet for fjerde gang i kampen ved Emil Pettersen. Niklas Bakksjø scora sitt fjerde seriemål for sesongen på overtid, og dermed har Mo et moderat håp om å berge seg på nivå 4.





Med da skal fjell løftes i siste serierunde, som er lokaloppgjøret mot rivalen Mosjøen. Tabelljumboen er ferdigspilt, men er trolig interessert i å ta Mo med seg ned. Om ikke kan det nok tenkes at Mo henter de beste spillerne fra sin kjære nabo.





Tyngre ble lørdagen for Strindheim, som måtte ta sitt andre strake nedrykk på to sesonger etter 2-2 hjemme mot Orkla. Amund Vingelen sendte Strindheim i front 2-0 før Orkla svarte ved Erik Helgetun og Erlend Løkken. Et viktig poeng for Orkla, som står med plussmål i målforskjell, og mye rart skal skje før både Mo og Tillerbyen klatrer forbi i siste serierunde. Der møter Orkla ferdigspilte Strindheim.





Træff sikra plassen i 3. divisjon 2018 etter massive 5-1 hjemme mot et ungt Molde2. Alexander Lobos og Sivert Gussiås sørget for 1-1 til pause, men det siste 45 avgjorde Træff alt. Ionel Armean (2), Edvard Khachatrjan og Eskil Rønningen sørga for fest i breddeklubben et langt steinkast unna Aker stadion i kveld. Træff avslutter borte mot Junkeren, og Molde2 hjemme mot Rosenborg2.





Rosenborg2 og Verdal var tabellnaboer før kampen, men på SalMar-banen scoret Hans Kristian Nordvoll og Adrian Krysian måla som gav gjestene seieren 2-1 etter at Glenn Walker prøvde å skape litt spenning i sluttminutta.





Stjørdals-Blink herja regelrett med stakkars Mosjøen, og toppscorer Sondre Stokke trengte kun 6 minutter på å åpne scoringsballet i årets siste hjemmekamp. Det var Stokkes mål nummer 31 for sesongen, og det blir spennende å se om den notoriske målsniken kan fortsette der han slipper i år neste sesong i PostNord-ligaen.