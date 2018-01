Tre lag ned fra 3. divisjon?





Et av temaene klubbene i Norsk Tipping-ligaen skulle ta stilling til, var NFF-forslaget om å redusere nedrykket fra 4 til 3 lag fra nivå 4. Etter omlegginga av seriesystemet i 2016-sesongen, har 3. divisjon arvet utfordringa OBOS hadde fram til da. Det massive nedrykket. I 2017 rykka hele 4 av 14 lag ned fra 3. divisjon, noe som mange mener legger en demper på blant annet mulighetene for å drive spillerutvikling.





Forslaget ble tatt godt i mot, og trolig vil dette bli lagt fram for Forbundstinget lørdag 3. mars.





Bakdelen med forslaget handler om de 24 laga som vinner 4. divisjon. Her må det spilles kvalikk om 18 ledige plasser i 3. divisjon. Etter det nettips-redaksjon erfarer, ser NFF for seg en geografisk inndelt kvalikk. Her vil seks lag havne i hver av de fire gruppene, som videre vil generere hvilke lag som får plass i Norsk Tipping-ligaen. Trolig er dette bare en fordel, for forskjellen på 3. og 4. divisjon kan bety reisekostnader i flere hundre tusen kroners-klassen. Samtidig får klubbene en sjekk på om de er gode nok for å ta nivåforskjellen.





Det er ingen hemmelighet at det største nivågapet i norsk fotball de siste åra nettopp har oppstått mellom nivå 4 og nivå 5.





Det blir uansett opp til de klubbene som møter på forbundstinget å avgjøre om dette forslaget har livets rett.

Trolig vil en eventuell endring slå inn allerede fra 2018-sesongen. Følgelig vil det også få konsekvenser for lavere divisjoner eller nedrykk fra 4. divisjon i de aktuelle kretsene, der vinneren av 4. divisjon ikke rykker opp.

Under møtet i divisjonsforeningen sist fredag møttes klubbene i 2. og 3. divisjon.