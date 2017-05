Tre strake for Lyn?

Eidsvold Turn tapte 1-2 borte mot Lyn sist i en kamp der de takket være et selvmål utlignet til 1-1 fem munutt før slutt, for så å miste alt igjen på overtid. Må og skal slå Gjøvik-Lyn, som rotet bort 2-0 ledelse sist til 2-2 hjemme mot Raufoss2. 1.25 rett oddsnivå.

Korsvoll har imponert med tre strake direkte mot Gjøvik-Lyn, Lillehammer og senest Frigg borte. Tar i mot Flisa, som fikk sin første seier hjemme mot Lokomotiv Oslo sist. Nok en tung favoritt, der 1.30 er riktig vurdering inn mot kampen.

Redalen er tabelljumbo med sitt ene poeng fra kampen hjemme mot Valdres. Tapt for Ready og Lokomotiv Oslo etter det, og møter her avdelingens store opprykksfavoritt. Lyn slo Tynset åpningsdagen. Kåla det litt til for seg selv i sluttminuttene sist, men reddet seg inn igjen med 2-1 målet på overtid. Sønn til Kåre Ingebrigtsen scora forøvrig 1-0 målet i den kampen. Vinner på nytt, og 1.35 blir med på kupongen hos NordicBet.

Frigg er favoritter borte mot Tynset, men muligvis er hjemmelaget ekstra sugne på revansje etter pinlige 0-5 sist på Lillehammer. Skal man spille, er B et naturlig holdepunkt, men vi hviler her.

Stabæk2 er klare favoritter søndag hjemme mot Ready, mens 5-0 seieren sist kan være starten på noe godt for et Lillehammer som har slitt lenge med å komme i gang i år.