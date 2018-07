Trio ble til tet-duo





Molde2 stilte sterk oppstilling fra start hjemme mot Spjelkavik, der keeper Ransmark hadde selskap av angriperne Wadji og Amang. Uten at det hjalp før helt mot slutten av mandagens kamp på Aker stadion, der det ble riktig så dramatisk på overtid. Et minutt før full tid stanget Iver Flønes et frispark fra Simen Hagbø inn til 2-1. På overtid fikk Spjelkavik reddet en avslutning på strek etter hjørnespark, og på den påfølgende kontringen scoret Simen Hagbø inn 3-1 med siste spark på ballen.





Drøbak-Frogn åpnet solid på kunstgrasset på Haugerud, der det sto 3-0 til gjestene etter 41 minutter. Så kviknet Rilindja til og reduserte to ganger før pause. Bardh Shala fullførte den svette snuoperasjon i det 82. minutt med 4-3-målet. På overtid fastsatte vertene sluttresultatet til 5-3. For hjemmelaget er Mahmod Hejazi tilbake for fullt. Spissen var borte i flere uker, men har nå scoret i de tre siste kampene for Rilindja. Toppscoreren fra opprykket fra 4. divisjon i fjor var sist på 1-3 og 2-3-målet.





Ellers radet Ready opp sin tredje strake seier, mens Træff fant en ende på sin seierstørke. Molde-laget vant stort mot et ungt Hødd2-lag, og hentet dermed sin første seier etter fem seiersløse kamper.





Herds kamp mot Ullern ble avlyst grunnet tett tåke på Ålesund lufthamn Vigra, der flyet til Ullern ikke klarte å lande søndag formiddag.





Resultat serierunde 12:





Follo-Oppsal 0-4

Rilindja-Drøbak Frogn 5-3

Molde2-Spjelkavik 3-1

Ready-KBK2 5-2

Herd-Ullern utsatt

Lokomotiv Oslo-KFUM2 5-0

Hødd2 - Træff 3-7





Tabell:













Follo ble et nummer for små hjemme mot tabell-leder Oppsal. På Ski stadion fikk vertene sitt første poengtap for sesongen, og samtidig Follos første rygg i rygg-tap. Oppsal var enkelt og greit best, og 4-0 gir et godt bilde av kvalitetsforskjellen det var lørdag. Lasse Brandsdal scora dobbelt, og Ørn Horten-toppscoreren fra i fjor ser ut til å ha fått opp marsj-farta for opprykkskandidat Oppsal.