Trio i tet i avdeling 5

Kolstad tar i mot Træff hjemme, og er selvsagte favoritter. 2-1 seier i Mo sist, og har henta seg inn igjen etter åpningstapet borte mot Orkla. 1,40 normalt et sikkert stikk, men møter et Træff-lag som får en kamp slik de liker dem. Ligge lavt, kjøre overganger, og ellers satse på dødballer. Så handler resten om de får hull mot seg tidlig. 2-2 hjemme mot Sverresborg sist en nedtur i lagets kamp om å holde seg flytende over bunn 4.

Orkla gjort til merkelig store favoritter i Mosjøen sist, der det like godt ble 0-3 tap i bunnkampen. Får det blytungt her hjemme mot Stjørdals-Blink, og Nordicbets 1,48 er med på alle kuponger denne helga.

Molde2 tar i mot Junkeren 2. pinsedag, og bodøgjengen skal nok få det stritt på Aker stadion. Landslagspausen gjør nok sitt til at hjemmelaget styrker troppen, mens man også vil miste alternativer i troppen til denne kampen. Dog er det mange unge lovende spillere i rekruttroppen til Molde i år. 2-1 i Steinkjer sist.

Verdal gjort til massive 1,25-favoritter hjemme mot Mosjøen, og favoritter skal trønderne være. Mosjøen unge og ikke for mange, får en massiv jobb med å berge plassen i år, men kommer til å legge seg lavt i denne - for å satse på overganger. Hjemmeodds uinteressant, og da er 6,35 på gjestene eneste alternativ for de som skal satse på denne kampen.

Strindheim klare favoritter når Steinkjer kommer på besøk. 4-1-0 siste fem og 17-4 vitner om stor selvtillitt i gruppa, og da tar man fort et lag som sliter på rein fart og mentalitet. Steinkjer 1-2 hjemme for Molde2 sist, og involvert i en rekke tette kamper de siste ukene. Seire mot RBK2 og Orkla. Tøffere motstand her.

Tillerbyen også klare favoritter hjemme mot Mo, som har sine to nøkkelspillere i keeper Rabliås og toppscorer Råde. Duoen er klart delaktige i at laget holder hode over vannet. Tillerbyen med 5-0 mot Mosjøen, og 1-2 sist i Stjørdal. Snekvik og gutta får et spill til 1,57 her.

Rosenborg2 har muligheten til å sende et forsterke rekruttlag til bydelen Sverresborg 2. pinsedag, og da vinner de bunnoppgjøret RBK neppe tar seg råd til å tape.