Trønder-sjokk i seriestarten





Arendal er en av outsiderne til å gå topp 2 i avdelingen, men fikk et realt skudd for baugen hjemme mot Sondre Stokke og Stjørdals-Blink. 0-4 var serieåpningens granatsjokk, der nevnte Stokke sto for to av målene.





Nardo var inne på å trekke laget før sesongen, men fikk etter hvert rigget seg for en ny sesong på nivå 3 i norsk fotball. Takket være en utligning rett før full tid ble det 1-1 hjemme mot Vidar.





Egersund er laget som kan ta direkte opprykk om Fredrikstad på nytt gjør seg bort, og åpningsdagen ble det 1-1 hjemme mot Bryne. Marcus Naglestad fortsatte for sin nye klubb, der spissen slapp for Hødd sist høst, ved å gi Egersund ledelsen 10 minutt før slutt. Bryne utlignet dog på overtid.





Levanger som kom ned fra OBOS åpnet med 0-2 hjemme mot Moss.





Duellen mellom de to nyopprykkede lagene Sola og Kvik Halden hadde vertene som anfører på 2-0, men østfoldingene kom tilbake til 2-2.





Brattvåg stakk i front 2-0 borte mot nyopprykkede Byåsen, men fikk siden både blåmerker og fire baklengs mot et hardtkjempende hjemmelag som ikke har forsterket nevneverdig etter opprykket sist høst.





Andreas Rye ble kampens store spiller med to mål.





1.serierunde:

Fredrikstad-Hødd 1-1 (1-0)

Arendal-Stjørdals-Blink 0-4(0-2)

Nardo-Vidar 1-1 (0-1)

Egersunds-Bryne 1-1

Levanger-Moss 0-2(0-2)

Sola-Kvik Halden 2-2(1-0)

Byåsen-Brattvåg 4-2(1-2)





Fredrikstad var tung favoritt til å vinne serieåpninga hjemme mot Hødd, men feilet igjen under press. Til slutt var opprykksfavoritten heldig som fikk med seg 1-1 mot cupmesteren fra 2012. Det mot et ungt Hødd-lag, der utfordringene har vært flere og store i sesongoppkjøringen.