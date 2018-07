Tronskifte på tabelltoppen





Mesut Can ga Skeid ledelsen etter bare tre minutter, og det var Skeids andre store sjanse til da. Bryne tok tak for fullt i kampen de ikke hadde råd til å tape. Omar Fonstad brant først straffespark fem minutter senere, før en fortsatt god Skeid-målvakt sto i vegen for Einar Lyes avslutning fra kloss hold.

Deretter fikk Skeid-trener Tom Nordlie skade-trøbbel. Først på keeper Fiskvik som gikk ned i feltet etter en duell, og han måtte av banen før pause med en skadet hånd. Henning Andresen gikk av med skade allerede etter 25 minutter.





På to minutter rett etter halvtimen passert scoret Omar Fonstad og Robert Undheim for Bryne, der sistnevnte tok rennefart fra midtbanen med ballen i beina. Mellom scoringene hadde David Tavakolli en stor sjanse mot Bryne-målvakta, men skjøt over målet.

Erik Rosland dundra ballen i tverrligger før pause, der det var fortjent at Bryne ledet halvveis. De siste 45 ble en nedtur, men Omar Fonstad pirket inn 3-1 på overtid etter solid forarbeid av innbytter Vetle Myhre.





Etter en skuffende vårsesong for hardtsatsende Bryne startet høstsesongen med å melde seg på i opprykkskampen.





Der har Hødd tenkte å være førende, og Ulstein-mannskapet tok en sterk 2-0 seier på Grefsen stadion. Markus Naglestad scoret sitt åttende mål for sesongen, og spissen har toppscorer-potensialet i seg. Hødd tok dermed over tabellteten for første gang denne sesongen. Naglestad kan fort være sterkt delaktig i å holde Hødd øverst på tabellen.





I bunn vant Nardo et svakt bunnoppgjør hjemme mot Brattvåg med 1-0. Dermed byttet lagene plass. For sistnevnte er forsterkninger på vei, og det er ventet at Jo Nymo Matland skriver under for Sunnmøre-klubben denne uka. 31-åringen blir en stor ressurs for det nedryknings-truede laget.





Resultat serierunde 12:





Bryne-Skeid 3-1

Fløy-Arendal 0-0

Nardo-Brattvåg 1-0

Kjelsås - Hødd 0-2

Vard-Egersund 2-2

Stjørdals Blink-Vidar 3-1

VIF2-KFUM 2-2





Tabell





1 Hødd 12 25 2 Skeid Fotball 12 23 3 KFUM 12 23 4 Kjelsås 12 22 5 Bryne 12 19 6 Egersunds 12 17 7 Stjørdals-Blink 12 16 8 Fløy-Flekkerøy 12 16 9 Arendal 12 14 10 Vidar 12 14 11 Vålerenga 2 12 12 12 Nardo 12 11 13 Brattvåg 12 10 14 Vard Haugesund 12 5









De knappe 1000 fremmøtte på Bryne stadion fikk en fartsfylt første omgang. Det var tydelig et hjemmelag som hadde fylt opp energi-lagrene etter sommerpausen, for Bryne skulle etter hvert produsere et ras med sjanser mot gjestene fra Oslo som fikk mye å slite med i høstsesong-åpninga.