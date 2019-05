Tror på seier til eget lag





I forbindelse med at spillselskapet Coolbet har startet sitt kretsmesterskap i tipping for Oslo, Akershus og Østfold, serveres det også daglige odds på alt som kryper og går i lavere divisjoner hos spillselskapet med base i Tallinn.





Vi har tatt utgangspunkt i tippekupongen på 10 kamper, som har innleveringsfrist søndag, og sjekket med Måleng hva hans beste bud for kupongen er. Inkludert storoppgjøret i 7.divisjon mellom Sørkedalen og Frisk Asker.





- Sørkedalen vant 7-0 mot Haugerud, og det er et resultat som er oppsiktvekkende sterkt. Først og fremst fordi Haugerud er et av lagene som skal kjempe om opprykket. Jeg tror de rett og slett ble for lette mot fysisk sterke Sørkedalen. Det er et tøft lag å møte, og vi måtte virkelig jobbe inn 4-3 der i fjor. For så å vinne 10-0 hjemme. Vi har bytta ut mye ungt fra i fjor, grunnet militæret blant annet. Dog er vi et mer spillende lag enn Sørkedalen, og jeg setter en knapp på oss der faktisk. B, og den kan spilles med verdi, sier Frisk Askers daglige leder Thomas Måleng.





Klubben hans har ambisjoner om opprykk fra 7.divisjon, for så å etablere seg i divisjonen over. Det kan skje i år, men russetida er alltid litt skummel med tanke på å få med alle de unge spillerne på kampdagen.





Odds-ekspert

Ved siden av å være trener og daglig leder i breddefotballen, følger Måleng Oslo-fotballen tett. Han er ofte tipseksperten som blir brukt når breddefotballen skal omtales i eter eller media.

Til de som skal teste seg på odds eller tippekupongen hos Coolbet, har Måleng følgende sikre stikk å melde.





- Lyn fikk en real smell i cupen av Moss, men er et bedre lag enn Ready. Klønet det til i seriestarten med å bruke spillere for Lyn2, som ikke kunne starte i 3.divisjon av den grunn. Skal være forskjell på lagene, og en klar B her.





- Jeg tror Grorud er et klart bedre lag enn Bærum i PostNord-ligaen. Bærum har mistet flere, og har rett og slett ikke sett bra ut. Grorud forsterket seg med Skeid-spillere, og igjen tror jeg på en klar seier.





- Sammen med Grorud blir Skeid de to sikreste kampene mine på denne tippekupongen fra Coolbet. Hjemme på Nordre Åsen blir de tunge å ta i år, og laget har solide offensive spillere i Can og Tavakoli. Tung dag for Raufoss i vente. Tror på en klar H.





Han har også tro på at Lokomotiv Oslo skal få slite i Regionsligaen avdeling 2:





- Tønsberg er det verdi i på 1,90 som Coolbet serverer på B mot Lokomotiv Oslo. De sliter om laget kommer under, og Tønsberg er bra. Det blir nok ikke mye mål, men en knapp Tønsberg-seier kan spilles på Tippekupongen, sier Måleng videre.





Godt betalt dame-seier

Måleng har ingen tro på at det skal bli jevnt mellom Vålerenga og Lillestrøm. I Toppserien for damer får man ikke den samme rivaliseringen som i Eliteserien for herrer.





- Oddsen er kunstig høyt satt med bakgrunn i at dette er et hatoppgjør på klubbnivå. Lillestrøm vant greit på Intility i fjor, og jeg tror de fort vinner med et par mål i år også.





Eliteserien er for tilfeldig til at det går an å komme med tøm-sparegrisen og spill-tips. Kampene Ranheim-VIF og Stabæk-Brann er å finne på tippekupongen.





- Jeg har sansen for Ranheim, og tror faktisk VIF er fornøyd med uavgjort i Trondheim. Jeg tror det blir lite mål på Nadderud, der to gress-lag møtes på en alt annet enn perfekt bane. Boli er ekstremt viktig for Stabæk, og må levere om de skal berge seg i Eliteserien. På en god dag tror jeg Brann vinner denne med 1-0, avslutter tips-ekspert Thomas Måleng.





Hver dag

Innleveringfristen på tippekupongen er søndag klokka 16.

Dog er det muligheter til underholdningsspill hver dag fra breddefotballen i Oslo, Akershus og Østfold.

13.mai flytter kretsmesterskapet i tipping seg videre til Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane. Slik går det landet rundt til 18 kretsmestere er kåret. Disse får hver sin England-tur der en Norgesmester skal kåres.

I Oslo settes det odds helt ned til 9.divisjon.

Det vil også være odds på alt ned til kjellergulvet i seriesystemet i alle kretser parallelt med kretsmesterskapet i den aktuelle kretsen.





Thomas Måleng er daglig leder i 7.divisjons-klubben Frisk Asker og oddsekspert i Oslo-fotballen. Han følger med på det meste. Fra den nystarta 9.divisjon og opp til Oslo-lagene i OBOS og Eliteserien.