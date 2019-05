Førstnevnte vant 3-0 hjemme mot Herd, og ålesunderne ledet av årets trener i Norge i 2002, Sture Fladmark, ser ut til å få en tøff sesong for å overleve på nivå 4.





AaFk2 stilte et brukbart lag borte mot Lørenskog, men var sjanseløse i 3-5-tapet. Riki Alba sto for 4 av Lørenskog-målene. Sist sesongs toppscorer er opp i 10 kasser allerede i avdeling 1 for John Carews gamle klubb.





Spjelkavik hadde 1-1 til det sto igjen 10 minutter borte mot Kråkerøy, da scoret Herman Blystad ledermålet. På overtid kom også 3-1.





I toppen ser Eidsvold TF fram mot cup-kamp mot Vålerenga, men dunket også ned Nordstrand med 4-1 på veien dit. Den tidligere Herd-toppscoreren Ingolfur Ørn Kristjansson sto for tre av kassene, og står på 5 mål totalt. Islendingen klarte aldri å spille seg inn på Raufoss-laget som rykket opp i OBOS sist sesong.