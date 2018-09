Uavgjort i toppkampen





Lørenskog maktet ikke kappe innpå da det ble 2-2 hjemme mot Valdres.





Toer-laga til Lillestrøm og Strømsgodset vant stort mot bunnlaga.





Resultat serierunde 17:

LSK2-Skedsmo 5-0

Selbak-Strømsgodset2 2-7

Vestfossen-Østsiden 2-0

Bjørnevatn- Kråkerøy 0-2

Eidsvold-Kvik Halden 0-0

Lørenskog-Valdres 2-2

Skjetten-Gjelleråsen 0-2





Tabell:





Både Robin Edvardsen og Stian Teksum måtte av banen med det som ser ut til å være leddbåndsskader. I tillegg fikk Kvikk Halden-nykommer Chinoso Agu rødt kort fra innbytterbenken. To gule kort på ti minutter var alt Agu fikk med seg fra debuten i avdeling 2. Målløst og et poeng til begge lag gir fortsatt opprykkshåp for Kvik Halden.