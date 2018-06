Uavgjort i toppkampen på Nordre Åsen

Tom Nordlie måtte se gjestene Hødd lede 1-0 til pause etter straffescoring fra Bendik Rise. Etter hvilen utlignet solide Mesut Can, og 1-1 ble sluttresultatet mellom to av avdelingens klart beste lag for øyeblikket.





Dermed klatret KFUM inn mellom de to nevnte topplagene. I Haugesund snudde Oslo-guttene 0-1 til pause til seier 2-1.





Kjelsås meldte seg også på blant topp4, der kun et poeng skiller lagene. Etter en ellevill andre omgang på Grefsen stadion. Det sto 0-0 til pause, men hjemmelaget Kjelsås snudde 0-1 til seier 3-2 etter de siste 45 minuttene.





I bunn fikk Brattvåg en solid opptur med solide 5-1 borte mot Fløy. Innbytter Sondre Beite scora to av måla, og sambygding Håkon Leine de to siste i et siste kvarter det lukta svidd av. Leine er nå sunnmøringenes toppscorer med fem mål i serien.





Resultat serierunde 10:

Nardo-Egersund 0-1

Arendal-Bryne 1-1

Skeid-Hødd 1-1

Fløy-Brattvåg 1-5

Stjørdals Blink-VIF2 3-3

Kjelsås-Vidar 3-2

Vard Haugesund-KFUM 1-2





Tabell:

1 Skeid Fotball 10 20 2 KFUM 10 19 3 Hødd 10 19 4 Kjelsås 10 19 5 Bryne 10 16 6 Fløy-Flekkerøy 10 15 7 Egersunds 10 13 8 Stjørdals-Blink 10 13 9 Arendal 10 13 10 Vidar 10 11 11 Brattvåg 10 10 12 Vålerenga 2 10 8 13 Nardo 10 8 14 Vard Haugesund 10 4





Hødd måtte om straffespark-konkurranse i Bodø på onsdag, og dro hjem til Ulsteinvik som utslått av cupens 4. runde torsdag. Lørdag satte sunnmøringene seg på bussen til Oslo, der de søndag ga tabelltoppen Skeid hard kamp på frykta hjemmebane i Nordre Åsen.