Utliknet på overtid

Da undertegnede ankom Osterøy stadioen var det snø som kom ned fra himmelen og det minnet ikke mye om årets første kamp i slutten av april. Men både klanen fra Valestrand og Osterøy-folkene var på plass da innmarsjen var i gang, og det var godt og vel 300 stk som hadde tatt turen for se sine helter. Med bluss fra Valestrand kom lagene ut fra garderobene og vi var klar for kamp.



Ser vi på tidligere spilte kamper hadde gjestene vunnet 7 og det var 1 uavgjort, og den statestikken ville nok Osterøy bryte i dag. Osterøy kom godt i gang i snøværet og kjørte på med angrep mot gjestene. De serverte flotte angrep fra begge kanter, men de første 10 minuttene ble det litt for upresist og Valestrand Hjellvik fikk ryddet unna. Valestrand Hjellvik kom mer inn i kampen og fikk sine sjanser de også. Etter 18 minutter kom 0-1 målet ved Jonathan Mjøs og blussene ble igjen tent i Valestrandsvingen. Ostrøy ga seg ikke, men det ble mye lange baller og lite spill til tider. I tillegg var det mange taklinger og dueller i begge ender uten de store sjansene. Hjemmelaget kom på flere angrep på slutten av omgangen og like før pause, i det 38 min utt, fikk vertene utlinkningen sin. Dagens Osterøyspiller, Jørgen Vevle, satte inn utlikningsmålet rett før pause. Etter hvilen var det mer fra gjestne fra Valestrand. De kjørte på en god periode. Laget hadde gode dødballer og kriget, men Osterøy stod godt imot og fikk brudd og sjanser, men det ville seg ikk i den siste tredjedelen av angrepet for noen av lagene.

Dødballer ble mye av etterhvert og Valestrand Hjellvik fikk flust av cornere i en periode, og etter 64 minutter kom ledermålet til gjestene. En corner blir slått inn og Kevin Janz dukker opp inni boksen. Dermed 1-2 til stor glede for de tilreisende.

Osterøy kjempet seg inn i kampen og på slutten presset de på . Laget malte på med sjanser og fem minutter på overtid fikk de lønn for strevet. Igjen var det Jørgen Vevle som reddet laget og sørget for poengdeling på Osterøy denne fredagskvelden som innholde både snø, regn og sol under kampen.

Se bilder fra kampen HER



Tekst og foto: Trond Gausemel