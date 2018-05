Valdres nekter å la seg slå





Valdres fikk det tøft borte mot Lillestrøm2, der hjemmelaget fort kunne ha ledet mer enn 1-0 til pause. Gjestene fikk justert seg før de siste 45 minutta, og snudde der kampen til sin fordel. Denne gangen uten toppscorer Kyle Spence på scoringslista, men rekkekameratene McGiveron og Kiala sørga for tre poeng. Lillestrøm2 hadde et skudd i tverrligger rett før slutt som et siste bud på poeng.





Mandag vant Eidsvold TF 2-0 hjemme på Myhrer mot Strømsgodset2. Det takka være mål fra fjorårets toppscorer Jonatan Teigland før pause og Jon Erik Økland rett før slutt.





En annen målmaskin åpnet kontoen på Rolvsrud, der Øystein L. Næsheim ga Kvik Halden ledelsen. Riki Alba svara med sitt fjerde seriemål, og sikra dermed et godtgående Lørenskog det ene poenget.





Bjørnevatn var på full fres mot sin andre seier, men så scora Christoffer Skårn 2-2 målet på overtid for gjestene Østsiden. Skårns femte fulltreffer for sesongen.





Øvrige resultat:

Selbak-Kråkerøy 1-2

Vestfossen-Gjelleråsen 2-2

Skjetten-Skedsmo 5-0





Tabell:









Det er Valdres og Eidsvold TF som kjører uten poengtap i avdeling 2 etter tre spilte serierunder. Begge tok seg av rekruttlag.