Vardeneset mot alle odds





Fyllingsdalen hadde få problem med Tertnes i 4-1 seieren, mens den største opprykksfavoritten Lysekloster mistet to poeng borte mot Viking2.





Øvrige resultat:





Sogndal2-Brann2 5-4

Førde-Sotra 2-2

Stord-Øystese 2-2

Varegg-Brodd 0-0





Tabell:





1 Fyllingsdalen 2 6 2 Vardeneset 2 6 3 Lysekloster 2 4 4 Viking 2 2 4 5 Sotra 2 4 6 Brodd 2 4 7 Sogndal 2 2 3 8 Tertnes 2 3 9 Førde 2 1 10 Stord 2 1 11 Øystese 2 1 12 Varegg 2 1 13 Fana 2 0 14 Brann 2 2 0

Vardeneset tok dermed sin andre strake i seier i avdeling 4, der Sogndal2 ble slått 4-1 åpningsdagen. Seieren borte mot Fana var dog en skikkelig oddsbombe, men så ut til å renne ut i sanden i sluttminuttene. Da utlignet nemlig Thomas S. Spilde, men et seiersjagende Fana fikk et raskt rapp over fingrene umiddelbart. Etter frispark ble Steffen K. Jakobsen 2-målscorer.