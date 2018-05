Vestfold-pall i avdeling 3





Hjemme mot Madla gikk det mot 1-1, men mye skulle skje de siste minutta av kampen. Eirik Strøm og tidligere målmaskin Christer Smith score to mål på under to minutter, og da hjalp det ingenting at Madla fikk inn en redusering på overtid.





Sandefjord2 ble kasta ut fra 3. divisjon i 2016, men rykka opp igjen etter 2017-sesongen. I år ser rekruttene ut til å ha skumle hensikter, for det ble en kruttsterk 3-1 seier over sist sesongs 2. divisjonslag Vindbjart sist runde.





Ørn Horten fortsetter i målstimen. 6-0 seieren mot Start2 ble fulgt opp av 5-0 Åssiden. Artan Brovina var sist på fire av måla.





Øvrige resultat:





Urædd-Start2 2-1

Egersund2- Tønsberg 1-1

Donn-Pors 2-0

Sola-Staal 3-0





Tabell:









Noe overraskende er det lille Halsen som topper tabellen etter tre runder - og det med full pott.