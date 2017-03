Vi søker skribenter!

3divisjon.no er norges ledende nettsted for breddefotball. Vi har holdt på i et lite tiår og satser for fullt foran sesongen 2017. Du har muligheten å bli med i teamet vårt. I sosiale media har vi nesten 4000 følgere på Twitter og over 2300 på Facebook. Dette er noe som vil vokse gjennom sesongen 2017. I tillegg gir vi ut det eneste magasinet som bare omhandler breddefotball, Magasinet Breddefotball. Dette året vil magasinet gå til samtlige klubber i PDF format.



Er du en som liker å skrive, har interesse for fotball og ønsker å bli med i et spennende team? Vi kan ikke tilby deg penger, men du vil bli med i et spennende og fotballinteressert team.



Du må:

- Ha kjennskap og interesse for norsk breddefotball

- Kunne beherske norsk og norsk rettskrivning

- En fordel om du kan ta enkle bilder på kamper

- Produsere minst en artikkel hver uke

- Enten ønske å dekke en hel avdeling eller dekke lagene fra et geografisk område i Norge, f.eks Oslo og Akershus.



Vi tilbyr:

- Å bli del av et team som er ledende på norsk breddefotball

- Gir deg skrivemuligheter som er gode å ha på en CV.

- Du får ansvar for en avdeling i den nye 2.divisjonen eller den nye Regionsligaen

- Du er invitert på interne arrangement hos oss.

- Du blir med i et engasjert team

- Får muligheten til å ta del i vårt store kontaktnett

- Skriver du godt vil du ha muligheten til å levere artikler til Magasinet Breddefotball. Dette vil du bli honnorert for.



Ta kontakt med oss på odd.lovset@nettips.no