Vidar med julegave til seg selv

Jensen hadde takka ja til et nytt år i Vidar, men så kom Viking på bana med assistent-trener tilbud under Bjarne Berntsen, og dermed tar Jensen enda et stort steg i sin komet-trenerkarriere.





Vidar på sin side responderte kjapt med å hente inn et blytungt fotballnavn i Roger Nilsen. Tromsøværingen ble hentet til Viking, der spillerkarrieren tok fart inn mot landslag og proffopphold i både England, Tyskland og Østerrike.









Nilsen kommer fra halvtidsstilling som trener for kvinnesatsingen i Viking, der 48-åringen i november takka nei til ny kontrakt. Tidligere har han blant annet tatt storsatsingen Stavanger opp i gamle 2. divisjon og vært assistenttrener i Viking.





Vidar skal i 2018 spille i PostNord-ligaen avdeling 2, og serieåpner borte mot KFUM 14. april.

Morten Jensen kom til Lassa stadion før 2017-sesongen, og tok Vidar til en sterk fjerde plass på tabellen. 37-åringen hadde aldri trent lag så høyt som 2. divisjon, og kom fra trenerjobben i Havørn, hvor Jensen også en periode var spiller. Målsetningen for 2017 var å berge plassen på nivå 3, men Vidars trener og spillerne lykkes over all forventning godt med blant annet sitt 3-5-2 system.