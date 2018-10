Viktig dobbel til Ålesund-lagene i avdeling 1





Komisk nok den kunstgrassbanen NFF nektet lagene og fortsette kampen den lørdagen gressbanen ikke stod i mer enn 23 minutter.





Uansett tre uvurderlige viktige poeng for Spjelkavik, som brått snuser på fjerde plassen i avdeling 1. Mot bunnstrid om det hadde blitt tap.

For Rilindja ser det ut til å bli med den ene sesongen i 3. divisjon, men det er fortsatt tre runder å hente fire poeng på Ready over streken.





Ved et av Norges største kjøpesenter Amfi Moa, tok Herd løs på Ullern i kampen som ble avlyst grunnet dårlige flyforhold tidligere i år. Hjemmelaget avgjorde alt de siste 25 minuttene. Først ved Jonas Mathiesen, deretter ved Martin Mork Breivik som dobla ti minutter før slutt på et skudd som skifta retning,





En svært viktig seier for Herd, som dermed har seks poeng til nedrykk.





I toppen kan Oppsal sprette opprykks-champisen med seier mot Rilindja til helga.





Resultat serierunde 23:





Spjelkavik-Rilindja 7-2

Herd-Ullern 2-0

Molde2-Hødd2 1-0

Herd-KFUM2 3-1

Spjelkavik-Ready 1-2

Kristiansund2-Rilindja 6-1

Drøbak Frogn-Ullern 3-1





Tabell:





Benjamin Sunde ble den store helten, da Spjelkavik vant hele 7-2 mot Rilindja onsdag ettermiddag i Ålesund. Parodi-kampen, som ble avbrutt på stillingen 1-0 grunnet overvann på gressbanen i et Ålesund, der det hadde hamra ned med regn i flere dager for noen helger tilbake, startet på 23 minutter. Til pause sto det 2-1, mens etter pause var det omtrent bare et lag på kunstgrassbanen i bydelen Spjelkavika.