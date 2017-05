Viktige bunnoppgjør

Sverresborg leda 3-0 i Bodø sist etter 30 minutter, og holdt unna for Junkerens sluttspurt i 3-2 seieren. Det var de tre første poengene for laget som er spådd en tøff sesong, og et kjempeboost for selvtillitten. Her kommer poengløse Mosjøen på besøk, som fikk fæle 1-6 hjemme mot Strindheim sist. Man kjente nok ekstraomgangene mot Mo i beina godt til den kampen, og så fikk man altså Levanger borte i 2. runde 24. mai som neste nedtur. Håpet var Rosenborg. Har prestert litt bedre enn hva resultata gir inntrykk av. Hang lenge godt med borte mot RBK2 og stronge i lokalderby-cupseieren mot Mo. Kan kanskje være dagens bombe i 3. divisjon til pene 3.10?

Træff mot Steinkjer er to lag i samme ende av tabellen. Hjemmelaget godt defensivt organisert, gode på overganger og dødballer. Tapte 1-2 i Mo sist, i noe som var svært skuffende for laget. Må opp i taua igjen i denne kampen for å klare å følge opp åpningsseieren i Mosjøen. Steinkjer fikk sine tre første poeng hjemme mot Orkla sist etter tap for både Mo og Tillerbyen. Veldig åpent i Molde.

Strindheim nedsablet et slitent Mosjøen hele 6-1 borte sist, men skuffet før det med 0-2 hjemme mot Junkeren og var ikke gode nok i 0-3 tapet for Molde2 borte. Møter et lag som er bedre enn de andre her, og får i tillegg sin gamle 53-måls mann (2014-sesongen) Sondre Stokke i fleisen. Steintøft. Stjørdals-Blink scora ledermålet hjemme mot RBK2 sist i sluttminuttene, men mistet så seieren på overtid i 1-1 kampen. Har en stall og ellever som går utenpå alle i denne avdelinga om ikke Molde2 og RBK2 mønstrer toppa lag. 1.60 på B hos NordicBet spilles.

Søndag møtes Orkla og Verdal til en helt åpen batalje, mens Kolstad skal ta seg av Junkeren på klasse. 1.35 som forventet og settes inn på ei rekke hos NordicBet. RBK2 møter Mo onsdag. Usikkert utfall.