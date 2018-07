Viktige seiere til bunnlagene





Den største smellen kom i Egersund, der hjemmelaget feide over KFUM med hele 5-0. Tigrene sto som verter for en festaften, der dessverre for gjestene de ble festmåltidet i Idrettsparken. Egersund hadde en serie sjanser før det smalt i noe som fort blir årets mål i PostNord-ligaen. Fem minutter før pause dro Sverre L. Larsen til fra 25 meter på halv-volley, og skuddet var KFUM-målvakten sjanseløs på å stoppe.

Etter pause avgjorde hjemmelaget kampen direkte med mål fra Perttamo og Sumareh.

Til slutt ble tabelltreer KFUM sendt hjem igjen med 0-5 i bagasjen.





Vårsesongens overraskelse Kjelsås tapte 0-1 borte mot Arendal, som er et av laga som har underprestert stort så langt i sesongen. Preben Skeie scoret vinnermålet langt på overtid. Kjelsås uheldige som ikke fikk med seg poeng i følge rapportene.





Brattvåg leverte en gjennomført solid kamp i det uhyre viktige hjemme-oppgjøret mot Stjørdals-Blink. Med 0-0-6 som hjemmestart på sesongen, fikk Brattvåg senka skuldrene med en tidlig scoring fra Torbjørn Grytten. Sist sesongs toppscorer var tilbake fra skade siden 19. mai, og var kaptein for dagen. 2-0 kom etter en corner etter pause, der Mirza Mujcic var sist på ballen. Helt på tampen var Grytten sikker fra straffemerket.





Vard Haugesund vant 2-1 på Lassa stadion. Jørgen Voilås ble den store helten, da tabelljumboen snudde kampen til tre særdeles viktige poeng i bunnstriden.





Det stoppet ikke der, for Nardo sjokkvant 3-2 borte mot et tafatt Hødd-lag søndag, og serverte dermed tabelltoppen tilbake til Skeid.

Som på sin side vant 3-1 mot Fløy.





Resultat serierunde 13:





Hødd-Nardo 2-3

Vidar-Vard 1-2

Brattvåg-Stjørdals Blink 3-0

Arendal-Kjelsås 1-0

Egersund-KFUM 5-0

Skeid-Fløy 3-1

VIF2-Bryne mandag





Tabell:





1 Skeid Fotball 13 26 2 Hødd 13 25 3 KFUM 13 23 4 Kjelsås 13 22 5 Egersunds 13 20 6 Bryne 12 19 7 Arendal 13 17 8 Stjørdals-Blink 13 16 9 Fløy-Flekkerøy 13 16 10 Vidar 13 14 12 Brattvåg 13 13 13 Nardo 13 14 13 Vålerenga 2 12 12 14 Vard Haugesund 13 8









Lørdagens runde ga flere overraskende resultat.